Вывозили через Крым украденное россиянами зерно из Украины: суд арестовал 5 российских судов

Суд в Украине арестовал еще 5 российских судов, причастных к перевозке через оккупированный полуостров Крым награбленного украинского зерна.

Об этом сообщил Офис генпрокурора.

По данным следствия, суда "Вера", "Волго-дон 5043 и 205", а также "Волго-балт 188 и 106" под флагами государства-оккупанта РФ осуществляли систематические незаконные меры в закрытый Севастопольский морской торговый порт.

"Таким образом нарушители переправляли похищенное украинское зерно в третьи страны и использовали Крым как своеобразный "логистический хаб" в преступной схеме", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в рамках этого кейса по ходатайствам прокуратуры автономии судом наложены аресты на 15 таких судов-нарушителей.

С июля 2014 года Украина официально прекратила функционирование всех портов оккупированной территории АР Крым и Севастополя, гавани полуострова закрыты для международного судоходства.

Захождение судов под иностранным флагом в морские порты Крыма правоохранительные органы автономии квалифицируют как действия, подрывающие суверенитет Украины и нарушающие нормы национального законодательства, что влечет уголовную ответственность судовладельцев, операторов и капитанов судов.

Напомним, ранее полиция задержала в Одессе 40-летнего мужчину, который в течение 2020-2022 годов реализовывал по всей Украине мошеннические схемы, сотрудничая с фермерами и компаниями, работающими в сфере купли-продажи сельскохозяйственных культур. Он искал предпринимателям покупателей на их зерно и покупал его сам, но потом завладел их имуществом.

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