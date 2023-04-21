В Одесі піймали зернового шахрая, що ошукав аграріїв мінімум на 45 мільйонів гривень (ФОТО, ВІДЕО)

Поліція затримала в Одесі 40-річного чоловіка, який протягом 2020-2022 років реалізовував по всій Україні шахрайські схеми, співпрацюючи з фермерами та компаніями, що працюють у сфері купівлі-продажу сільськогосподарських культур.

Як повідомляють у Головному управлінні поліції в Одеській області, він шукав підприємцям покупців на їхнє зерно і купував його сам, але потім заволодівав їхнім майном. Чоловік знаходив аграріїв, зацікавлених у торгівлі, входив до них у довіру і перший час сумлінно виконував взяті на себе зобов’язання з перепродажу та перевезення ячменя, пшениці та соняшника.

Коли ж громадяни починали вважати чоловіка надійним партнером та втрачали пильність, той брався за махлювання. Так, в одних людей він брав зерно, обіцяв розрахуватися за нього пізніше, однак гроші так і не повертав.

Іншим чоловік пропонував своє посередництво в продажі сільгоспкультур за вигідною ціною та їхньому перевезенні на зернові склади, після чого за допомогою третьої особи підробляв товарно-транспортні накладні, щоб ввести в оману потерпілих і створити враження, що їхній товар прибув на місце призначення, а насправді привласнював зерно собі та перепродував.

Загалом правопорушник завдав шести наразі встановленим потерпілим збитків майже на 45 мільйонів гривень. Не отримавши ані грошей, ані зерна, аграрії зрозуміли, що стали жертвами шахрайства, та звернулися по допомогу до поліції.

Викрили та припинили протиправні дії зловмисника працівники управління карного розшуку та слідчого управління ГУНП в Одеській області під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури.

Правоохоронці встановили місцезнаходження зловмисника та затримали його. Як випливає з фото та відео, опублікованих поліцією, чоловіка затримали на проспекті Небесної сотні (Маршала Жукова) біля будинку 37/1, заблокувавши рух його позашляховика Range Rover.

З’ясувалося, що одесит вже не вперше потрапляє у поле зору правоохоронних органів: у двох судах на розгляді відносно нього знаходяться обвинувальні акти за аналогічні злочини, а також за завідомо неправдиві повідомлення про мінування об’єктів інфраструктури, у тому числі судів, які він надавав спеціально для того, щоб зірвати судові засідання.

Наразі слідчі повідомили правопорушнику про підозру у шахрайстві, вчиненому повторно та в особливо великих розмірах (частини 2 та 4 статті 190 Кримінального кодексу), у підробленні офіційного документа, вчиненому повторно, та його використанні (частини 3 та 4 статті 358 КК) та у співучасті у підробленні документа (частина 2 статті 27 і та ж частина 3 статті 358 КК).

Фото: скріншот відео ГУНП в Одеській області Фото: скріншот відео ГУНП в Одеській області Фото: скріншот відео ГУНП в Одеській області Фото: скріншот відео ГУНП в Одеській області Фото: ГУНП в Одеській області Фото: ГУНП в Одеській області Фото: ГУНП в Одеській області

Підозрюваний знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання, слідчі подали клопотання про обрання йому запобіжного заходу. Також в суд подано клопотання щодо накладення арешту на виявлене майно. Підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк до 12 років із конфіскацією майна.

Наразі поліцейські встановлюють всіх осіб, причетних до злочину, та інших можливих потерпілих. Імовірних жертв зернового шахрайства правоохоронці закликають повідомляти на спецлінію 102 або звертися до найближчого підрозділу поліції. Слідство триває.