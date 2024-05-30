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Зупинить експорт: Євросоюз встановив мита на російське зерно
На сьогоднішній зустрічі Ради міністрів ЄС з питань зовнішніх відносин та торгівлі, яка відбулася у Брюсселі, було ухвалено рішення про запровадження тарифів на імпорт зернової продукції з Росії та Білорусії.
Про це написав виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.
"Міністри ЄС погодилися підвищити тарифи на імпорт зерна Росією/Білоруссю з 1 липня, щоб зупинити російське зерно в дестабілізації сільськогосподарського сектора ЄС; обмежити доходи Росії для фінансування її війни з Україною; боротися з незаконним експортом з Росії вкраденого українського зерна на ринки ЄС", - написав він.
На сайті Раді Європейського Союзу зазначено, що постанова підвищує мита на зернові, олійні культури та продукти з них з Росії та Білорусі до рівня, який фактично призупинить імпорт цих продуктів.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
"Постанова підвищує імпортні тарифи на зернові, олійні та похідні продукти, а також на гранули з бурякового жому та сушений горох з Російської Федерації, а також з Республіки Білорусь, за які наразі імпортери не сплачують або сплачують низькі мита. Крім того, ці товари будуть позбавлені доступу до тарифних квот Союзу", - йдеться в повідомленнні.
Міністр фінансів Бельгії Вінсент Ван Петегем сказав, що нові тарифи, встановлені 30 травня, спрямовані на те, щоб практично припинити імпорт зерна з Росії та Білорусі до ЄС. Таким чином, ці заходи запобігатимуть дестабілізації зернового ринку ЄС, зупинять російський експорт незаконно привласненого зерна, виробленого на території України, і не дозволять Росії використовувати доходи від експорту до ЄС для фінансування своєї агресивної війни проти України.
Повідомляється, що ці заходи стосуються товарів, що походять з Російської Федерації чи Республіки Білорусь до ЄС, або експортуються прямо чи опосередковано з них. Вони не вплинуть на транзит через ЄС з обох країн до інших третіх країн.
Латвія першою в ЄС заборонила імпорт зерна з РФ
В кінці лютого Сейм Латвії у двох читаннях схвалив заборону на ввезення російської та білоруської сільськогосподарської продукції до країни як мінімум до липня 2025 року. Також країна заборонила імпорт з РФ фруктів, горіхів, овочів та кормової сировини для тварин.
Таким чином, Латвія стала першою країною Європейського Союзу, яка законодавчо запровадила обмеження на використання сільськогосподарської продукції, що походить із Росії та Білорусі.
У січні 2024 року країни Балтії запропонували заборонити імпорт російського і білоруського зерна в ЄС. При цьому, литовське видання Delfi написало, що через Литву транзитом перевозиться мало російського зерна, більша його частина йде саме через Латвію, а потім потрапляє і до Литви.
Видання Вloomberg писало, що прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск планував обговорити аналогічну забороні на зустрічі з протестуючими фермерами, оскільки проблема надлишку пропозиції та "нерівної" конкуренції виникає не лише через торгівлю з Україною, а й від експорту з Росії та Білорусі.
Джерело фото: ua.depositphotos.com