Литва майже зупинила імпорт зерна з Росії та Білорусі, але транзит до ЄС зріс

Посилення контролю за ввезенням зерна з Росії та Білорусі до Литви, яке почалося 18 березня, майже повністю зупинило імпорт зерна до країни. Однак його транзит через Литву до інших країн Європейського Союзу значно зріс.

Про це повідомляє LRT.

За словами директора Державної продовольчо-ветеринарної служби (ДПВС) Аудроне Мікалаускене, після 18 березня імпорт зерна з Росії та Білорусі скоротився на 95%. Але водночас майже вдвічі збільшилася кількість партій зерна, які везуть через Литву для експорту до інших країн ЄС.

Від 1 січня до 18 березня через Литву було перевезено 184 партії зерна на ринки Німеччини, Данії, Франції та інших країн ЄС, а з 18 березня до 16 квітня ця цифра зросла до 317 партій, що свідчить про майже подвоєння обсягів транзиту.

До 18 березня в середньому 20-25 партій російського та білоруського зерна на добу ввозилося до Литви для імпорту. Після посилення перевірок нові надходження на литовський ринок припинилися.

Крім того, з 18 березня до Литви не ввозилося російське та білоруське зерно та продукти його переробки для кінцевого споживання. Ще шість вантажівок з кормами з Росії та 15 з Білорусі було повернуто на кордоні.

Нагадаємо, у березні Європейська комісія (ЄК) запропонувала запровадити максимальні імпортні тарифи на зернові, олійні культури та продукти їх переробки, включаючи пшеницю, кукурудзу та соняшниковий шрот, сподіваючись зупинити надходження російської сільськогосподарської продукції на ринок ЄС.

На той час Литва, а також Латвія, Естонія, Польща та Чехія закликали ЄК повністю заборонити ввезення до ЄС російського та білоруського зерна.

За даними ЄК, минулого року з Росії та Білорусі до ЄС було імпортовано 4,8 млн. тонн зерна на суму 1,5 млрд. євро.

Латвія першою в ЄС заборонила імпорт зерна з РФ

В кінці лютого Сейм Латвії у двох читаннях схвалив заборону на ввезення російської та білоруської сільськогосподарської продукції до країни як мінімум до липня 2025 року. Також країна заборонила імпорт з РФ фруктів, горіхів, овочів та кормової сировини для тварин.

Таким чином, Латвія стала першою країною Європейського Союзу, яка законодавчо запровадила обмеження на використання сільськогосподарської продукції, що походить із Росії та Білорусі.

Заборона на імпорт поширюватиметься на сільськогосподарську та тваринницьку продукцію, що залишається у Латвії, а не на продукцію, що транспортується до інших країн-членів Європейського Союзу.

Міністр економіки Латвії Віктор Валайніс висловив думку, що всі санкції, застосовані до Росії зокрема і національні, мають бути ефективними, і якщо Латвія вводить заборону на імпорт російського зерна, то це повинно стосуватися не лише Латвії, але й всього Євросоюзу.

Нагадаємо, у січні 2024 року країни Балтії запропонували заборонити імпорт російського і білоруського зерна в ЄС. При цьому, литовське видання Delfi написало, що через Литву транзитом перевозиться мало російського зерна, більша його частина йде саме через Латвію, а топім потрапляє і до Литви.

Раніше Вloomberg писало, що прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск планував обговорити аналогічну забороні на зустрічі з протестуючими фермерами, оскільки проблема надлишку пропозиції та "нерівної" конкуренції виникає не лише через торгівлю з Україною, а й від експорту з Росії та Білорусі.