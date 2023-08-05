Окупанти через Крим вивозять награбоване українське зерно

На тимчасово окупованій частині Херсонщини росіяни активно вивозять зібраний врожай через кримські порти. Ймовірно, це зерно потрапляє потім на африканські ринки.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Згідно з повідомленням, окупанти використовують портову інфраструктуру Криму для вивезення награбованого зерна з Херсонщини та Запоріжжя.

Також для вивозу краденого зерна російські війська використовують і Маріуполь, куди прибувають фури з зерном, які потім направляють у Новоазовськ та Ростов-на-Дону.

Партизани повідомляють, що зерно скуповується на тимчасово окупованих територіях за низькими цінами, подекуди його відбирають у фермерів майже безкоштовно, що призводить до суттєвих втрат для виробників.

Зазначимо, що після виходу РФ із "зернової угоди", Росія пропонувала деяким африканським країнам безкоштовне зерно, але там відмовилися посилаючись на те, що це зерно є викраденим з України.

Окрім цього, Європейський Союз попередив країни, що розвиваються, що Росія пропонує їм дешеве зерно, щоб створити нові залежності, посилюючи економічну вразливість і глобальну продовольчу небезпеку.

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