Окупанти готуються повністю розграбувати суднобудівний завод у Феодосії

Росіяни продовжують грабувати суднобудівний завод “Море”, який розташовано у тимчасово захопленій Феодосії у Криму.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що попри пропагандистку риторику РФ про “покращення”, які вона несе на захоплені землі та відбудову промисловості, заводи на тимчасово окупованих територіях першою справою піддають пограбуванню та знищенню.

"Так сталось й з заводом “Море”, де з 2014 року звільнилось 60% працівників, завантаженість заводу не перевищує 20%, а більшість майна списана окупаційним керівництвом", - зауважують в ЦНС.

Там додають, що з 2021 року завод перебуває в процесі банкрутства й 30 липня 2023 року на підприємство прибув Олексій Рахманов (керівник “об’єднаної суднобудівної компанії”), який провів нараду з окупаційними маріонетками щодо подальшого списання майна й припинення існування заводу.

Як раніше повідомляла українська розвідка, "Чорноморнафтогаз", що базується в Криму, активно готує плани щодо евакуації своїх співробітників та їхніх родичів з півострова.

Нагадаємо, як заявив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, окупанти завезли на територію заводу "Кримський Титан" вибухівку і мінують територію.

За словами Прокудіна, ймовірний вибух спричине викид в атмосферу тисяч тонн отруйних речовин та призведе до смертельної небезпеки для людей і довкілля.

Також партизанський рух "Атеш" повідомляв, що росіяни готуються до контрнаступу ЗСУ та звільнення Криму. Вони почали мінувати кримський хімічний завод "Титан", що знаходиться біля міста Армянськ.

Наразі Головне управління розвідки Міноборони розглядає три можливі сценарії розвитку подій після мінування росіянами заводу "Кримський титан", у тому числі повномасштабний теракт.