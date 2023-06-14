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Суспільство
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Російська компанія "Чорноморнафтогаз" готується тікати з Криму - українська розвідка

Керченський міст. Фото: Вікіпедія
Керченський міст. Фото: Вікіпедія

Росіяни готуються тікати з тимчасово окупованого Криму. Ще одна російська компанія активно розробляє плани щодо евакуації з півострова.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Як зазначається, "Чорноморнафтогаз", що базується в Криму, активно готує плани щодо евакуації своїх співробітників та їхніх родичів з Криму.

У ГУР додали, що подібну інформацію щодня отримують від небайдужих мешканців тимчасово-окупованих територій і наголосили, що саме їхній вклад може стати вирішальним у поверненні Україні кордонів 1991 року.

У розвідці попросили і надалі повідомляти інформацію про розташування окупаційних сил та засобів, зокрема про:

  • пункти дислокації, адреси проживання особового та керівного складу окупаційних військ;
  • склади зберігання снарядів та паливно-мастильних матеріалів;
  • точки розміщення, зберігання та ремонту військової техніки;
  • місця розміщення РЕР та РЕБ засобів (характерна ознака: антени та локатори);
  • штаби та пункти управління окупаційними військами;
  • місця зберігання та точки чергування засобів протиповітряної оборони (ППО).

 Повідомляти інформацію про окупантів можна через офіційний бот: @povertaemosvoe_bot.

Нагадаємо, раніше в ГУР повідомляли, що у тимчасово окупованому Армянську на півночі Кримського півострова, росіяни готують до евакуації як представників окупаційної адміністрації, так і місцеве населення.

Автор:
Ніна Комащенко