Российская компания "Черноморнефтегаз" готовится бежать из Крыма - украинская разведка

Россияне готовятся бежать из временно оккупированного Крыма. Еще одна российская компания активно разрабатывает планы по эвакуации с полуострова.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Как отмечается, "Черноморнефтегаз", который базируется в Крыму, активно готовит планы по эвакуации своих сотрудников и их родственников из полуострова.

В ГУР добавили, что подобную информацию каждый день получают от неравнодушных жителей временно оккупированных территорий и подчеркнули, что именно их вклад может стать решающим в возвращении Украине границ 1991 года.

В разведке попросили и дальше сообщать информацию о расположении оккупационных сил и средств, в частноти о:

пунктах дислокации, адресах проживания личного и руководящего состава оккупационных войск;

складах хранения снарядов и горюче-смазочных материалов;

точках размещения, хранения и ремонта военной техники;

местах размещения РЭР и РЭБ средств (характерный признак: антенны и локаторы);

штабах и пунктах управления оккупационными войсками;

местах хранения и точках дежурства средств противовоздушной обороны (ПВО)

Сообщать информацию об оккупантах можно через официальный бот: @povertaemosvoe_bot.

Напомним, ранее в ГУР сообщали, что во временно оккупированном Армянске на севере Крымского полуострова россияне готовят к эвакуации как представителей оккупационной администрации, так и местного населения.