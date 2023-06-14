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Общество
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Российская компания "Черноморнефтегаз" готовится бежать из Крыма - украинская разведка

Керченский мост. Фото: Википедия
Керченский мост. Фото: Википедия

Россияне готовятся бежать из временно оккупированного Крыма. Еще одна российская компания активно разрабатывает планы по эвакуации с полуострова.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Как отмечается, "Черноморнефтегаз", который базируется в Крыму, активно готовит планы по эвакуации своих сотрудников и их родственников из полуострова.

В ГУР добавили, что подобную информацию каждый день получают от неравнодушных жителей временно оккупированных территорий и подчеркнули, что именно их вклад может стать решающим в возвращении Украине границ 1991 года.

В разведке попросили и дальше сообщать информацию о расположении оккупационных сил и средств, в частноти о:

  • пунктах дислокации, адресах проживания личного и руководящего состава оккупационных войск;
  • складах хранения снарядов и горюче-смазочных материалов;
  • точках размещения, хранения и ремонта военной техники;
  • местах размещения РЭР и РЭБ средств (характерный признак: антенны и локаторы);
  • штабах и пунктах управления оккупационными войсками;
  • местах хранения и точках дежурства средств противовоздушной обороны (ПВО)

Сообщать информацию об оккупантах можно через официальный бот: @povertaemosvoe_bot.

Напомним, ранее в ГУР сообщали, что во временно оккупированном Армянске на севере Крымского полуострова россияне готовят к эвакуации как представителей оккупационной администрации, так и местного населения.

Автор:
Нина Комащенко