После того, как россияне 6 июня взорвали Каховскую ГЭС, во временно оккупированном Крыму возникли серьезные проблемы с водоснабжением, поскольку крымский канал, снабжавший водой полуостров, соединен с Каховским водохранилищем.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Согласно сообщению ЦНС, руководитель оккупационной администрации полуострова Аксьнов получил от Москвы указание умалчивать критическую ситуацию.

Сейчас у окупантов нет четкого плана того, как решить проблему с обеспечением пресной водой жителей полуострова. Поэтому оккупационная администрация Крыма пытается не освещать ситуацию с разрушением дамбы Каховской ГЭС и что повлияло на снабжение воды северокрымским каналом.

ЦНС сообщает, что вместо того, чтобы как-то решить проблему на инфраструктурном уровне, оккупанты прибегают к своим пропагандистским методам.

Такие действия захватчиков указывают на то, что россияне сомневаются в возможности удержать полуостров.

Раньше генеральный директор Прат "Укргидроэнерго" Игорь Сирота рассказал, что подрыв Каховской ГЭС будет иметь огромные последствия для Крыма, ведь остров останется без воды на годы. Своими действиями россияне сделали хуже тоже.