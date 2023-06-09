"Боятся паники". В Крыму умалчивают уничтожение Каховской ГЭС - Генштаб ВСУ

Пропагандисты во временно оккупированном Крыму пытаются умалчивать о факте уничтожения российскими оккупантами Каховской ГЭС и последствиях катастрофы.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

В частности, такая тенденция наблюдается в Симферополе.

"Известно, что местные оккупационные власти обеспокоены возможной паникой среди населения", - говорится в сообщении.

Напомним, что в ночь на 6 июня 2023 года российские войска подорвали Каховскую ГЭС в Херсонской области.

Ранее в Генштабе ВСУ сообщали, что враг не был готов к последствиям подрыва плотины Каховской ГЭС, в результате чего есть погибшие среди российских оккупантов, а также потери в военной технике и вооружении.

Генеральный директор Прат "Укргидроэнерго" Игорь Сирота сообщал, что подрыв Каховской ГЭС будет иметь огромные последствия для Крыма, ведь остров останется без воды на годы. Своими действиями россияне сделали хуже тоже.

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