Оккупанты готовятся полностью разграбить судостроительный завод в Феодосии

Россияне продолжают грабить судостроительный завод "Море", расположенный во временно захваченной Феодосии в Крыму.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Отмечается, что, несмотря на пропагандистку риторику РФ о "улучшениях", которые она несет на захваченные земли и восстановление промышленности, заводы на временно оккупированных территориях первым делом подвергают ограблению и уничтожению.

"Так случилось и с заводом "Море", где с 2014 года уволилось 60% работников, загруженность завода не превышает 20%, а большинство имущества списано оккупационным руководством", - отмечают в ЦНС.

Там добавляют, что с 2021 года завод находится в процессе банкротства и 30 июля 2023 года на предприятие прибыл Алексей Рахманов (руководитель "объединенной судостроительной компании"), который провел совещание с оккупационными марионетками по дальнейшему списанию имущества и прекращению существования завода.

Как ранее сообщала украинская разведка, базирующийся в Крыму "Черноморнефтегаз", активно готовит планы по эвакуации своих сотрудников и их родственников с полуострова.

Напомним, как заявил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, оккупанты завезли на территорию завода "Крымский Титан" взрывчатку и минуют территорию.

По словам Прокудина, вероятный взрыв повлечет за собой выброс в атмосферу тысяч тонн ядовитых веществ и приведет к смертельной опасности для людей и окружающей среды.

Также партизанское движение "Атеш" сообщало, что россияне готовятся к контрнаступлению ВСУ и освобождению Крыма. Они начали минировать находящийся возле города Армянск крымский химический завод "Титан".

В настоящее время Главное управление разведки Минобороны рассматривает три возможных сценария развития событий после минирования россиянами завода "Крымский титан ", включая полномасштабный теракт.