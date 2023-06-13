Українська розвідка розглядає кілька сценаріїв розвитку подій після мінування окупантами "Кримського титану"

Головне управління розвідки Міноборони розглядає три можливі сценарії розвитку подій після мінування росіянами заводу Кримський титан, у тому числі повномасштабний теракт.

Про це повідомив представник ГУР Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

"Так, дійсно є така інформація. Джерела її підтверджують. Сценарії можуть бути різні. Насамперед це може бути демонстративний шантаж, тобто продовження терористичного шантажу, який ми бачимо по ЗАЕС та інших об'єктах. Також це сценарій виведення з ладу підприємства на випадок відступу і втечі рашистських окупантів", - зазначив він.

За його словами, деіндустріалізація України та знищення економічних потужностей є однією з цілей путінської війни.

"Тому ми бачимо вивезення українських підприємств, бачимо пограбовані українські цехи. Ця практика була на окупованому Донбасі весь час, і це триває на окупованих територіях", - сказав Юсов.

Він додав, що третім можливим сценарієм вважають повномасштабний теракт, як той, що окупанти здійснили на Каховській ГЕС.

"Усі ці сценарії відпрацьовують. Ми розуміємо, що маємо справу з воєнними злочинцями і країною-агресором. Тому Україна і світ мають бути до цього готові", - наголосив представник ГУР.

Нагадаємо, як раніше заявив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, окупанти завезли на територію заводу "Кримський Титан" вибухівку і мінують територію.

За словами Прокудіна, ймовірний вибух спричине викид в атмосферу тисяч тонн отруйних речовин та призведе до смертельної небезпеки для людей і довкілля.

У ГУР повідомляли, що у тимчасово окупованому Армянську на півночі Кримського півострова, росіяни готують до евакуації як представників окупаційної адміністрації, так і місцеве населення.