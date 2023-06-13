Украинская разведка рассматривает несколько сценариев развития событий после минирования оккупантами "Крымского титана"

Главное управление разведки Минобороны рассматривает три возможных сценария развития событий после минирования россиянами завода “Крымский титан”, в том числе полномасштабный теракт.

Об этом сообщил представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона.

"Да, действительно есть такая информация. Источники ее подтверждают. Сценарии могут быть разные. Прежде всего, это может быть демонстративный шантаж, то есть продолжение террористического шантажа, который мы видим по ЗАЭС и другим объектам. Также это сценарий выведения из строя предприятия на случай отступления и бегства рашистских оккупантов", - отметил он.

По его словам, деиндустриализация Украины и уничтожение экономических мощностей - одна из целей путинской войны.

"Поэтому мы видим вывоз украинских предприятий, видим ограбленные украинские цеха. Эта практика была на оккупированном Донбассе все время, и это продолжается на оккупированных территориях", - сказал Юсов.

Он добавил, что третьим возможным сценарием считают полномасштабный теракт как тот, что оккупанты совершили на Каховской ГЭС.

"Все эти сценарии отрабатывают. Мы понимаем, что имеем дело с военными преступниками и страной-агрессором. Поэтому Украина и мир должны быть к этому готовы", - подчеркнул представитель ГУР.

Напомним, как ранее заявил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, оккупанты завезли на территорию завода "Крымский Титан" взрывчатку и минируют территорию.

По словам Прокудина, вероятный взрыв повлечет за собой выброс в атмосферу тысяч тонн ядовитых веществ и приведет к смертельной опасности для людей и окружающей среды.

В ГУР сообщали, что во временно оккупированном Армянске на севере Крымского полуострова россияне готовят к эвакуации как представителей оккупационной администрации, так и местного населения.