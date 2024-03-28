Торгівля агропродукцією з РФ: які країни ЄС купують російське зерно

Європейський Союз у 2023 році імпортував 2,5 млн тонн агропродукції з країни-агресора РФ. Найбільшим імпортером російського зерна стала Італія, на другому місці опинилася Латвія.

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Про це повідомив єврокомісар із сільського господарства Януш Войцеховський, передає Укрінформ.

ЄС торік імпортував 2,5 млн тонн російської агропродукції

"Щодо торгівлі з Росією, то останнім часом ЄС встановлює певні бар’єри для неї та запроваджує тарифи, що скорочують імпорт зерна з Росії. Загальний обсяг такого імпорту по всьому Європейському Союзу становив близько 2,5 млн тонн у 2022 році - 1 млн тонн зерна та 1,5 млн тонн соняшника. У 2023 році цей обсяг залишився майже незмінним", - зауважив Войцеховський.

За його словами, найбільшим імпортером російського зерна була Італія – 478 тис. тонн, на другому місці Латвія - 360 тис. тонн, певну кількість отримувала також Литва.

Як підкреслив єврокомісар, невелику частку російської зернової продукції минулого року імпортувала також Естонія. Для Польщі обсяг такого імпорту становив 3500 тонн зерна і 4000 тонн соняшника, що в цілому є "дуже невеликим" обсягом аграрного імпорту.

Сільськогосподарський імпорт із Росії до таких країн, як Угорщина та Словаччина, за даними Войцеховського, також залишався на низькому рівні.

Європейський чиновник нагадав, що торгівля агропродукцією з РФ залишається "чутливим питанням".

"Зараз ми відкриті до запровадження обмежень аграрного імпорту з Росії. Але ми маємо пам’ятати, що торгівля йде у два боки. Європейський Союз експортував до Росії сільськогосподарських товарів на 7 млрд у 2023 році та імпортував звідти товарів на 2 млрд євро. Ми маємо враховувати цей фактор", - наголосив Войцеховський.

ЄС підвищить мита на зерно з РФ і Білорусі

Європейська комісія затвердила пропозицію підвищити тарифи на імпорт зернових, олійних культур і продуктів їх переробки з Росії та Білорусі. Додаткові мита ЄС позбавлять російську економіку ще одного важливого джерела прибутку.

Як раніше повідомляло видання Financial Times, Європейська комісія введе мито в розмірі 95 євро (103,26 долара) за тонну зернових з Росії та Білорусі. Тарифи в розмірі 50% також будуть встановлені на насіння олійних культур і продукти їх переробки.

Нагадаємо, ще у січні 2024 року країни Балтії запропонували заборонити імпорт російського і білоруського зерна в ЄС.

22 лютого Сейм Латвії схвалив заборону на ввезення російської та білоруської сільськогосподарської продукції до країни як мінімум до липня 2025 року.

Таким чином, Латвія стала першою країною Європейського Союзу, яка законодавчо запровадила обмеження на використання сільськогосподарської продукції, що походить із Росії та Білорусі.

Тепер балтійська країна вимагає вжити подібні заходи та ввести санкції проти російського аграрного експорту до ЄС на загальноєвропейському рівні, оскільки продукція може бути замінена товарами з України.

Також Сейм Республіки Польща прийняв резолюцію про введення санкцій у зв'язку з імпортом російських і білоруських продовольства і сільськогосподарської продукції до Європейського Союзу, а нижня палата парламенту країни закликає Єврокомісію заборонити імпорт російського та білоруського продовольства та сільськогосподарської продукції до Євросоюзу.

Джерело фото: ua.depositphotos.com