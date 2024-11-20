Україні не варто "перегрівати" ринок Іспанії надмірним експортом зерна — УАК

Іспанія стала головним імпортером української сільгосппродукції на європейському континенті, і головна торгівельна стратегія щодо цієї країни — не “перегріти” її ринок надмірним експортом з України. Про це розповів генеральний директор Української аграрної конфедерації (УАК) Павло Коваль в коментарі для видання Delo.ua.

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Він нагадує, що у вересні 2024 року іспанські фермери вже протестували проти українського зерна , тому важливо не допустити торгівельного протистояння, як це сталося з рядом східноєвропейських країн за минулі два роки.

"На ринку кукурудзи Іспанія збільшує імпорт з України третій рік поспіль. Зазвичай вона входить у топ-3 імпортерів нашої кукурудзи: третє місце з часткою ринку 11,1% у 2022 році, друге місце з часткою ринку 13,8% у 2023 році, та за підсумками 9 місяців 2024 року — 1 місце з часткою ринку 18,1%", — уточнює Павло Коваль.

В натуральному вимірі експорт кукурудзи в Іспанію склав 2,756 млн тонн у 2022 році, 3,972 млн тонн у 2023 році та 4,135 млн тонн за дев'ять місяців поточного року.

Також Іспанія рекордно наростила імпорт пшениці з України, який не є таким традиційним, як кукурудзи. Зазвичай до повномасштабного вторгнення Іспанія імпортувала з України незначні обсяги пшениці у кілька сотень тисяч тонн, і не входила до топ-10. Але у 2022 році вона посіла четверте місце серед імпортерів з часткою 8,5%, а вже у 2023 році – перше місце з часткою 23,1%. За дев'ять місяців 2024 року Іспанія зберегла перше місце по пшениці з часткою у 26,8%, уточнює експерт.

В натуральному вимірі експорт пшениці становив у 2022 році 1,154 млн тонн, у 2023 році — 4,011 млн тонн, за 9 міс. 2024 року — 4,768 млн тонн.

За час повномасштабної війни Іспанія стала найбільшим споживачем українського зерна. Інфографіка: Delo.ua

Він додає, що Іспанія після повномасштабного вторгнення стала купувати український ячмінь, але там тенденція до спаду: у 2022 році — 410 тис. тонн (3 місце, 19,8%), у 2023 році — 390 тис. тонн (3 місце, 16,5%), січень-вересень 2024 року — 247 тис. тонн (2 місце, 7,8%).

Загалом, головні ринки Євросоюзу, на розвитку та збереженні торгівлі з якими має зосередитись Україна — Іспанія, Нідерланди і Італія, констатує гендиректор УАК.

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Фермери Іспанії вимагають встановити контроль над ввезенням зерна з України

Організація Unión de Uniones, що захищає інтереси фермерів в Іспанії, у вересні закликала знайти рішення щодо збільшення імпорту зернових з України. В порту Сантандер відбувся мітинг з вимогою встановити контроль над українським імпортом, який призводить до падіння цін на зернові в країні. 23 вересня подібний протест відбувся біля будівлі Європейського Союзу в Мадриді.

Unión de Uniones протестує проти зростання імпорту зернових, особливо з України, та закликає Єврокомісію зменшити його, щоб уникнути банкрутства фермерів. Зазначається, що імпорт українських зернових зріс до майже 8,4 млн тонн у 2023 році та близько 6,5 млн тонн у першій половині 2024 року.

Організація Unión de Uniones вказує на цей фактор як визначальний для падіння цін на зернові в країні, яке з травня 2022 року склало 45%. Крім того, Unión de Uniones закликає іспанську владу проаналізувати націнки на окремі продукти, виготовлені з зернової сировини. Вони також закликають до впровадження допомоги для компенсації фермерам і тваринникам, які постраждали внаслідок цієї ситуації.

"Неприпустимо, що в той час, як зернові подешевшали на 45%, а електроенергія – на 70%, корми для тварин подешевшали лише на 30%, а хліб подорожчав на 9%", - йдеться у повідомлені.

Подібні протести також проходили у Польщі, де фермери блокували пункти пропуску на польських кордонах.

Джерело фото: ua.depositphotos.com