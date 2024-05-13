Польща скасувала заплановані переговори з Україною щодо експорту зерна через звинувачення міністра агрополітики у корупції

Польща відмовилася від запланованих на 14 травня переговорів з Україною щодо вирішення проблеми експорту зерна через скандал, пов'язаний зі звинуваченнями у корупції колишнього міністра агрополітики Миколи Сольського.

Про це пише Аgropolska.

Польща скасувала переговори з Україною

Зазначається, що заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзейчак заявив, що поляки «не вестимуть переговори з людьми, які звинувачуються у корупції».

За словами польського чиновника, Київ та Варшава планували ще один раунд переговорів 14 травня задля вирішення питань з експортом української сільгоспродукції через територію Польщі.

Колодзейчак зауважив, що попередні раунди переговорів виявилися складними, хоча сторони намагалися знайти спільну мову.

Він нагадав, що Уряд Польщі видав розпорядження, яке визначає план допомоги польським фермерам, що останні місяці протестували біля кордону з Україною із вимогою більших пільг і фінансування.

Зауважимо, переговори у Варшаві щодо розблокування українсько-польських кордонів та експорту сільськогосподарської продукції між Україною та Польшею 28 березня тривали понад 5 годин та були непростими, але, за словами представників української делегації, заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзейчик своєю неадекватною поведінкою завів перемовини в глухий кут.

Відставка Сольського з посади міністра агрополітики

9 травня Верховна Рада України звільнила з посади міністра агрополітики Миколу Сольського.

23 квітня з'явилася інформація, що ексголову аграрного комітету Верховної Ради та чинного міністра аграрної політики Миколу Сольського НАБУвикрило на заволодінні державною землеюна 291 млн грн та спробі заволодіння землею ще на 190 млн грн.

Згодом стало відомо, що окрім Сольського підозру отримав і його заступник - Маркіян Дмитрасевич.

Вищий антикорупційний суд 26 квітня обрав запобіжний захід Сольському - перебування під вартою із заставою у понад 75 мільйонів, під яку він і був звільнений з-під варти. Якщо його визнають винним, йому загрожує до 12 років позбавлення волі.