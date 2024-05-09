Рада звільнила Сольського з посади міністра агрополітики

Сьогодні, 9 травня, Верховна Рада України звільнила з посади міністра агрополітики Миколу Сольського.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Відповідне рішення підтримали 273 народних обранця.

Зауважимо, 25 квітня міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський подав заяву про відставку у Верховну Раду.

“Так, я написав заяву про відставку з поста міністра. В такій ситуації вважаю це правильним кроком. Вирішить Верховна Рада прийняти мою відставку, буду вдячний за таке рішення, вирішить, що я маю працювати далі – продовжу працювати”, – прокоментував Микола Сольський.

Справа проти Сольського

Нагадаємо, 23 квітня з'явилася інформація, що ексголову аграрного комітету Верховної Ради та чинного міністра аграрної політики Миколу Сольського НАБУ викрило на заволодінні державною землею на 291 млн грн та спробі заволодіння землею ще на 190 млн грн.

Згодом стало відомо, що окрім Сольського підозру отримав і його заступник - Маркіян Дмитрасевич.

Вищий антикорупційний суд 26 квітня обрав запобіжний захід Сольському - перебування під вартою із заставою у понад 75 мільйонів, під яку він і був звільнений з-під варти. Якщо його визнають винним, йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Хто такий Микола Сольський

У 2019 році Сольський був обраний народним депутатом 9-го скликання від “Слуги народу” і очолив Комітет з питань аграрної та земельної політики.

У березні 2022 року Сольського призначили міністром аграрної політики та продовольства, у зв‘язку з чим він склав повноваження народного депутата.

“Українська правда” писала, що Сольський є близьким товаришем ексголови Офісу президента Андрія Богдана.

У 2020 році розслідувачі Bihus.Info з’ясували, що юрист з групи Богдана-Сольського засвітився у рейдерстві агробізнесу під Києвом. Сольський, який на той момент був нардепом, у коментарі журналістам сказав, що не пригадує імені юриста, про якого йшлося у розслідуванні і який раніше працював у його компанії.

Сольський є співзасновником групи компаній “Український Аграрний Холдинг”, що об’єднує ряд аграрних підприємств і має в управлінні 51 тисячу гектарів землі.

У 2014-2019 роках - заступник виконавчого директора ТОВ “Юридична фірма Процик та Партнери”. У березні-серпні 2019-го - юрист АО “Процик та Партнери”.

У 2003-2014 був гендиректором ТОВ “Юридична фірма Сольський, Процик та Партнери”.

Одружений, виховує чотирьох дітей.