Рада уволила Сольского с должности министра АПК

Сегодня, 9 мая, Верховная Рада Украины уволила с должности министра агрополитики Николая Сольского.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Соответствующее решение поддержали 273 народных избранника.

Заметим, что 25 апреля министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский подал заявление об отставке в Верховную Раду.

"Да, я написал заявление об отставке с поста министра. В такой ситуации я считаю это правильным шагом. Решит Верховная Рада принять мою отставку, буду благодарен за такое решение, решит, что я должен работать дальше – продолжу работать”, – прокомментировал Николай Сольский.

Дело против Сольского

Напомним, 23 апреля появилась информация, что экспредседателя аграрного комитета Верховной Рады и действующего министра аграрной политики Николая Сольского НАБУ разоблачило на завладении государственной землей на 291 млн грн и попытке завладения землей еще на 190 млн грн.

Впоследствии стало известно, что кроме Сольского подозрение получил и его заместитель - Маркиян Дмитрасевич.

Высший антикоррупционный суд 26 апреля избрал меру пресечения Сольскому - пребывание под стражей с залогом более 75 миллионов, под которую он и был освобожден из-под стражи. Если его признают виновным, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Кто такой Николай Сольский

В 2019 году Сольский был избран народным депутатом 9-го созыва от "Слуги народа" и возглавил Комитет по аграрной и земельной политике.

В марте 2022 года Сольский был назначен министром аграрной политики и продовольствия, в связи с чем он сложил полномочия народного депутата.

"Украинская правда" писала, что Сольский является близким товарищем экспредседателя Офиса президента Андрея Богдана.

В 2020 году расследователи Bihus.Info выяснили, что юрист из группы Богдана-Сольского засветился в рейдерстве агробизнеса под Киевом. Сольский, на тот момент нардеп, в комментарии журналистам сказал, что не напоминает имени юриста, о котором говорилось в расследовании и ранее работал в его компании.

Сольский является соучредителем группы компаний " Украинский Аграрный Холдинг ", объединяющей ряд аграрных предприятий и имеет в управлении 51 тысячу гектаров земли.

В 2014-2019 годах - заместитель исполнительного директора ООО “Юридическая фирма Процик и Партнеры. В марте-августе 2019-го - юрист АО Процик и Партнеры.

В 2003–2014 был гендиректором ООО "Юридическая фирма Сольский, Процик и Партнеры".

Женат, воспитывает четырех детей.