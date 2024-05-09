ВАКС арештував заступника міністра агрополітики Дмитрасевича

Вищий антикорупційний суд застосував запобіжний захід підозрюваному заступнику міністра аграрної політики Маркіяну Дмитрасевичу. Його відправили під варту до 7 липня включно із альтернативною заставою у 20 млн 276 тис грн.

Про це повідомила пресслужба САП.

Зазначається, що 9 травня 2024 року слідчий суддя ВАКС підтримав позицію прокурора САП та застосував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 20 млн грн застави до заступника чинного міністра, який спільно з іншими особами підозрюється у заволодінні землею на Сумщині площею близько 2,5 тис. га вартістю 291 млн грн та спробі заволодіння землею площею близько 3,3 тис. га ще на 190 млн грн.

Термін дії запобіжного заходу обрано до 7 липня 2024.

У разі внесення застави Дмитрасевич повинен буде дотримуватися низки обов'язків, зокрема утриматися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними, здати закордонні паспорти і носити електронний браслет.

Зауважимо, шо Дмитрасевич фігурує у справі про махінації з землею разом з міністром аграрної політики та продовольства Миколою Сольським.

Прокурори вважають, що Дмитрасевич своїми діями впливав на інших учасників схеми з метою приховати документ, який підтверджує право постійного користування двох держпідприємств на Сумщині.

Сольського викрили на заволодінні державною землею на майже 300 млн грн

Нагадаємо, 23 квітня з'явилася інформація, що ексголову аграрного комітету Верховної Ради та чинного міністра аграрної політики Миколу Сольського НАБУ викрило на заволодінні державною землею на 291 млн грн та спробі заволодіння землею ще на 190 млн грн.

За даними слідства, до складу злочинної групи на чолі з топпосадовцем входили службові особи органів Держгеокадастру, а також особи, які контролювали діяльність цих органів, так звані куратори.

Пізніше стало відомо, що окрім Сольського підозру отримав і його заступник - Маркіян Дмитрасевич.

За інформацією ЗМІ, окрім Дмитрасевича, підозру отримав також колишній голова Держгеокадастру Олександр Колотілін. Загалом у цій справі є 12 підозрюваних.

Вищий антикорупційний суд 26 квітня обрав запобіжний захід Сольському - перебування під вартою із заставою у понад 75 мільйонів, під яку він і був звільнений з-під варти.

Окрім цього, Сольський написав заяву про відставку, яку буде розглянуто на одному з найближчих пленарних засідань.