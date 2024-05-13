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Польша отменила запланированные переговоры с Украиной по экспорту зерна из-за обвинения министра агрополитики в коррупции
Польша отказалась от запланированных на 14 мая переговоров с Украиной по решению проблемы экспорта зерна из-за скандала, связанного с обвинениями в коррупции бывшего министра агрополитики Николая Сольского.
Об этом пишет Аgropolska.
Польша отменила переговоры с Украиной
Отмечается, что заместитель министра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак заявил, что поляки «не будут вести переговоры с обвиняемыми в коррупции».
По словам польского чиновника, Киев и Варшава планировали еще один раунд переговоров 14 мая для решения вопросов экспорта украинской сельхозпродукции через территорию Польши.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Колодзейчак отметил, что предварительные раунды переговоров оказались сложными, хотя стороны пытались найти общий язык.
Он напомнил, что Правительство Польши издало распоряжение, которое определяет план помощи польским фермерам, которые в последние месяцы протестовали у границы с Украиной с требованием больших льгот и финансирования.
Заметим, переговоры в Варшаве по разблокированию украинско-польских границ и экспорту сельскохозяйственной продукции между Украиной и Польшей 28 марта продолжались более 5 часов и были непростыми, но, по словам представителей украинской делегации, заместитель министра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчик своим неадекватным поведением завел переговоры тупик.
Отставка Сольского с должности министра агрополитики
9 мая Верховная Рада Украины уволила с должности министра агрополитики Николая Сольского.
23 апреля появилась информация, что экс-председателя аграрного комитета Верховной Рады и действующего министра аграрной политики Николая Сольского НАБУ разоблачило на завладении государственной землей на 291 млн грн и попытке завладения землей еще на 190 млн грн.
Впоследствии стало известно, что кроме Сольского подозрение получил и его заместитель - Маркиян Дмитрасевич .
Высший антикоррупционный суд 26 апреля избрал меру пресечения Сольскому - пребывание под стражей с залогом более 75 миллионов, под которую он и был освобожден из-под стражи. Если его признают виновным, ему грозит до 12 лет лишения свободы.