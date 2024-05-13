Польша отменила запланированные переговоры с Украиной по экспорту зерна из-за обвинения министра агрополитики в коррупции

Польша отказалась от запланированных на 14 мая переговоров с Украиной по решению проблемы экспорта зерна из-за скандала, связанного с обвинениями в коррупции бывшего министра агрополитики Николая Сольского.

Об этом пишет Аgropolska.

Польша отменила переговоры с Украиной

Отмечается, что заместитель министра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак заявил, что поляки «не будут вести переговоры с обвиняемыми в коррупции».

По словам польского чиновника, Киев и Варшава планировали еще один раунд переговоров 14 мая для решения вопросов экспорта украинской сельхозпродукции через территорию Польши.

Колодзейчак отметил, что предварительные раунды переговоров оказались сложными, хотя стороны пытались найти общий язык.

Он напомнил, что Правительство Польши издало распоряжение, которое определяет план помощи польским фермерам, которые в последние месяцы протестовали у границы с Украиной с требованием больших льгот и финансирования.

Заметим, переговоры в Варшаве по разблокированию украинско-польских границ и экспорту сельскохозяйственной продукции между Украиной и Польшей 28 марта продолжались более 5 часов и были непростыми, но, по словам представителей украинской делегации, заместитель министра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчик своим неадекватным поведением завел переговоры тупик.

Отставка Сольского с должности министра агрополитики

9 мая Верховная Рада Украины уволила с должности министра агрополитики Николая Сольского.

23 апреля появилась информация, что экс-председателя аграрного комитета Верховной Рады и действующего министра аграрной политики Николая Сольского НАБУ разоблачило на завладении государственной землей на 291 млн грн и попытке завладения землей еще на 190 млн грн.

Впоследствии стало известно, что кроме Сольского подозрение получил и его заместитель - Маркиян Дмитрасевич .

Высший антикоррупционный суд 26 апреля избрал меру пресечения Сольскому - пребывание под стражей с залогом более 75 миллионов, под которую он и был освобожден из-под стражи. Если его признают виновным, ему грозит до 12 лет лишения свободы.