Україна поки не досягла проривних контрактів в експорті зерна в Африку

Українські бізнесмени, дипломати та представники МЗС за 2024 рік значно активізували зусилля з нарощування експорту сільгоспкультур до країн Африки. Проте про нові проривні контракти поки що говорити зарано, розповіла посол з особливих доручень МЗС Ольга Трофімцева в коментарі для видання Delo.ua.

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Вона підкреслює, що Україна постійно проводить спільні сільськогосподарські заходи з країнами Африки, встановлюються нові контакти B2B, адже без цього діалогу український бізнес випаде з ринків, на яких зараз демпінгує Росія. Загалом, українські торгові відносини з Африкою — це робота вдовгу, як з погляду експорту, так і з боку зменшення залежності африканських країн від імпортного продовольства.

"Україна може не лише експортувати агропродукцію в Африку, а і стати партнером в розвитку технологій на континенті, щоб вони самостійно вирощували і переробляли зерно в спільних проєктах з нашим бізнесом", — зазначає Ольга Трофімцева.

Присутність РФ в африканському дипломатичному полі значно ускладнює Україні комунікацію з країнами цього континенту. Це відмічав Микола Сольський, на той час український міністр агрополітики, після візиту в Нігерію, Гану та Сенегал на початку 2023 року. За його словами, на неофіційному рівні представники цих країн розуміють агресивний характер розв'язаної Росією війни, але на офіційному рівні не завжди готові про це заявити через політичні та торгові зв’язки з країною-агресором.

Примітно, що Україна ніколи не була ключовим гравцем на африканському ринку сільгоспсировини, і не могла визначати там цінову політику. На жаль, країни цього континенту не вводять санкції проти Росії, як це відбувається в ЄС, тому цей статус-кво збережеться і надалі.

Динаміка африканського імпорту агропродукції з України за роки війни. Дані - Українська аграрна конфедерація, інфографіка - Delo.ua

Країна-агресор веде проти України тотальну війну на виснаження, і в економіці також, додає Ольга Трофімцева. Росіяни розуміють силу України у сфері АПК. Тому в майбутньому, ймовірно, вони будуть знову намагатися схилити українських політиків до якихось видів перемовин, в тому числі за участі Туреччини і ООН, як це відбувалось в 2022-2023 рр.

Більше про те, які в України шанси та точки росту проти кремлівської торгової дипломатії та демпінгу зерном по всьому світі — читайте в редакційному тексті Delo.ua.