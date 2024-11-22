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Украина пока не достигла прорывных контрактов по экспорту зерна в Африку
Украинские бизнесмены, дипломаты и представители МИД за 2024 год значительно активизировали усилия по наращиванию экспорта сельхозкультур в страны Африки. Однако о новых прорывных контрактах пока говорить рано, рассказала посол по особым поручениям МИД Ольга Трофимцева в комментарии для издания Delo.ua.
Она подчеркивает, что Украина постоянно проводит совместные сельскохозяйственные мероприятия со странами Африки, устанавливаются новые контакты B2B, поскольку без этого диалога украинский бизнес выпадет с рынков, на которых сейчас демпингует Россия. В целом, украинские торговые отношения с Африкой — это работа вдолгую, как с точки зрения экспорта, так и со стороны уменьшения зависимости африканских стран от импортного продовольствия.
"Украина может не только экспортировать агропродукцию в Африку, но и стать партнером по развитию технологий на континенте, чтобы они самостоятельно выращивали и перерабатывали зерно в совместных проектах с нашим бизнесом", — отмечает Ольга Трофимцева.
Присутствие РФ в африканском дипломатическом поле значительно усложняет Украине коммуникацию со странами этого континента. Это отмечал Николай Сольский, на то время украинский министр агрополитики, после визита в Нигерию, Гану и Сенегал в начале 2023 года. По его словам, на неофициальном уровне представители этих стран понимают агрессивный характер развязанной Россией войны, но на официальном уровне не всегда готовы об этом заявить из-за политических и торговых связей со страной-агрессором.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Примечательно, что Украина никогда не была ключевым игроком на африканском рынке сельхозсырья и не могла определять там ценовую политику. К сожалению, страны этого континента не вводят санкции против России, как это происходит в ЕС, поэтому этот статус-кво сохранится и дальше.
Страна-агрессор ведет против Украины тотальную войну на истощение, и в экономике тоже, добавляет Ольга Трофимцева. Россияне понимают силу Украины в сфере АПК. Поэтому в будущем, вероятно, они снова будут пытаться склонить украинских политиков к каким-то видам переговоров, в том числе при участии Турции и ООН, как это происходило в 2022-2023 гг.
Больше о том, какие у Украины шансы и точки роста против кремлевской торговой дипломатии и демпинга зерном по всему миру читайте в редакционном тексте Delo.ua.