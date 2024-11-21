Експортний сезон 2024/2025 може стати успішнішим для аграріїв за два попередні

Поточний маркетинговий рік (МР), що триває з липня 2024 року по червень 2025 року, може стати для українських зернотрейдерів та аграріїв більш успішним за два попередні сезони. Це справдиться у випадку подальшого функціонування зернового коридору та збереження хоча б поточної ситуації з безпекою в Україні, розповів генеральний директор Української аграрної конфедерації (УАК) Павло Коваль в коментарі для видання Delo.ua.

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Експерт наводить три основні точки росту аграрного експорту в поточному сезоні:

Для агробізнесу поточний сезон 2024/2025 МР може бути комфортнішим за 2023/2024 МР через ріст світових цін на продовольство та менше завантаження експортної інфраструктури. Безумовно, експортний потенціал в часи війни нижчий за довоєнні 100+ млн тонн: у 2024/2025 МР очікується скорочення валового врожаю ще на 8-10% в порівнянні з 2023/2024 МР, до 69-70 млн тонн зернових, олійних та бобових культур. Проте якщо обсяги руйнувань Росією логістичної інфраструктури не буде зростати, а порти Великої Одеси та Дунаю збережуть поточний режим роботи — Україна зможе безперешкодно вивезти необхідні обсяги врожаю; Ціни на агросировину на внутрішньому ринку в цьому сезоні сприятливіші для аграріїв та експортерів порівняно з минулим сезоном. Якщо вони сильно не зміняться, сезон 2024/2025 стане для України успішнішим за два минулі сезони; Структура посівів цьогоріч приблизно відповідає останнім трьом рокам, але фермери адаптуються до експортних цін. Наприклад, ростуть площі під експортно привабливими соєвими бобами, тоді як ячменю вирощено суттєво менше, оскільки на нього зараз складніше знайти покупця за кордоном.

Загалом, Україна в сезоні 2024/1025 МР вже вийшла на гарні темпи експорту на традиційні європейські ринки, але також має повертатись на традиційні ринки інших континентів. Ключова десятка експортерів, з якими Україна змушена “штовхатись ліктями” — Латинська Америка (Аргентина та Бразилія), Канада, Австралія, ЄС, РФ, додає гендиректор УАК.

Стосовно покупців, він радить українському бізнесу звертати увагу на сільськогосподарські контракти країн Африки загалом, особливо Єгипту, Алжиру, Пакистану. При цьому цікаві як державні тендери на постачання агросировини, так і приватні.

Ключові країни для успіху аграрного експорту

У поточному сезоні українським аграріям варто максимально диверсифікувати канали експорту. Даний процес вже запущений, і його перебіг залежатиме від світової кон'юнктури та можливостей України здійснювати постачання сільгосппродукції на три основні континенти, де чекають українське зерно.

За словами Павла Коваля, українські політики та бізнес мають зосередитись на збереженні та розвитку присутності в наступних країнах світу:

Іспанія, Нідерланди і Італія в ЄС;

Китай, Індонезія та Туреччина в Азії;

Єгипет, Лівія, Алжир, та Туніс в Африці.

Ключові напрямки аграрного експорту з України. Інфографіка: Delo.ua

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