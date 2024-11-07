Україна може відновити авіасполучення до кінця січня 2025 року

Україна планує відновити авіасполучення з аеропортів "Бориспіль" або "Львів" до кінця січня 2025 року. Очікується залучення п’яти-шести авіакомпаній для рейсів з українських аеропортів у січні 2025 року.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" посилаючись на старшого партнера компанії Marsh McLennan Кріспіна Еллісона.

Він наголосив, що забезпечити механізми страхування для авіації буде легше, якщо польоти стартують із аеропорту "Львів", який розташований за сім хвилин польоту від Польщі, проте президент Володимир Зеленський наполягає на відкритті "Борисполя" як пріоритетного.

"Аеропорт "Бориспіль" – це як Чорне море. Це дуже серйозна операція. Відкриття "Борисполя" – це перемога української ППО. І це буде свідчити, що Україна перемагає. Це також потужний економічний крок", - коментував Зеленський 19 грудня під час пресконференції за підсумками 2023 року.

Однак остаточне рішення залежатиме від безпекової ситуації та роботи протиповітряної оборони, підкреслив Еллісон.

Раніше джерело в уряді повідомляло, що українська влада активно шукає страхові рішення для відновлення польотів і розглядає "Бориспіль" як стратегічний об'єкт.

Водночас Міністерство розвитку громад і територій за підтримки посольства США працює над "дорожньою картою" для відкриття повітряного простору в умовах воєнного стану.

Авіасполучення в Україні планували відкрити у 2024 році

Відновлення авіасполучення в Україні є важливим питанням. Колишній секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов зазначив, що в 2024 році питання відновлення авіасполучення зрушилося б з мертвої точки, якщо для цього вирішити чотири ключові компоненти:

захист аеропортів, де буде вирішено розпочати авіаперевезення;

підготовка інфраструктури;

механізм страхування;

компанія, яка візьметься робити перельоти.

Нагадаємо, ще у 2023 році було чимало розмов про те, що, можливо, відновлять авіасполучення з Києва та Львова, яке було перерване з початком великої війни в лютому 2022 року. Але конкретні терміни ніхто з високопосадовців не називав, адже це також залежить від рішень міжнародних партнерів, незалежних регуляторів, страхових компаній. Крім того, Україна має забезпечити фізичну безпеку польотів.

Зазначимо, мер Львова Андрій Садовий вважає, що в Україні повинен працювати хоча б один аеропорт, але це питання мають вирішити експерти з безпеки.