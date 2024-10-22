Авіакомпанія "Нової пошти" отримала дозвіл на польоти до Києва та Львова

Авіакомпанії Supernova Airlines групи компаній Nova ("Нова пошта") отримала дозвіл на виконання для виконання регулярних міжнародних повітряних перевезень з та до України з 1 листопада.

Про це повідомляє галузеве видання wing.com.ua, посилаючись на наказ Державної Авіаційної Служби від 21.10.2024.

Відповідно до наказу, ТОВ "Супернова Ейрлайнз" отримала право на експлуатацію повітряних ліній "Львів – Прага – Львів" та "Київ – Прага – Київ" для виконання регулярних міжнародних повітряних перевезень з/до України. На обох напрямках передбачено по сім рейсів на тиждень.

Строк дій прав – з 01.11.2024 на необмежений строк.

"Управлінню авіаційних перевезень доручено забезпечити направлення ТОВ "Супернова Ейрлайнз" повідомлення про прийняте рішення про видачу прав на експлуатацію повітряних ліній та оформлення відповідних документів про права на експлуатацію повітряних ліній", – йдеться у наказі.

Своєю чергою у Supernova Airlines повідомили, що тепер мають дозвіл від Агентства з авіаційної безпеки Європейського Союзу на здійснення комерційних рейсів у небі Європи.

"Це важливий крок, адже тепер ми зможемо виконувати чартерні рейси всередині ЄС, а отже ще швидше доставляти ваші посилки! Наразі триває фінальна підготовка до запуску польотів. Supernova Airlines стратегічно націлена на далекомагістральні рейси з США до Європи та з Китаю до Європи", - підкреслили в компанії.

Що відомо про авіакомпанію "Нової пошти"

Зауважимо, Supernova Airlines — це нещодавно створена дочірня компанія групи компаній NOVA, яка має на меті забезпечити швидку доставку пошти, електронної комерції та вантажів магістральними маршрутами до та з України.

Авіакомпанія Supernova Airlines 6 січня 2023 року отримала український сертифікат експлуатанта, що надає можливість розпочати вантажні авіарейси.

До початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну "Нова пошта" планувала отримати два вантажні літаки Boeing 757-200F, і навіть мала попередні домовленості про їхній лізинг. На них поштовий оператор планував налагодити прямі рейси із США та Китаю до України.

Зараз у парку Supernova Airlines наявні два літаки Ан-26, які можуть здійснювати перельоти регіональними маршрутами.

Boeing 737-800 з флоту авіакомпанії Supernova Airlines 18 червня 2024 року виконав технічний рейс за маршрутом Гуанчжоу (Китай) – Вільнюс (Литва) з технічною зупинкою в аеропорту Ташкента, повідомляв співзасновник “Нової пошти” В’ячеслав Клімов.

"Літак виконав технічний переліт. Він не перевозив вантажі і цей рейс не слід розглядати як повноцінний початок комерційної діяльності SuperNova Airlines", – сказав Клімов.

Він наголошував, що авіакомпанія готується до виконання комерційних cargo-рейсів, але підготовка – складний процес, що потребує часу. Коли це станеться Клімов не уточнив, але не виключив, що до кінця року.

А вже у вересні Boeing 737-800SF із флоту авіакомпанії Supernova Airlines групи компаній Nova ("Нова пошта") виконав перший рейс між європейськими аеропортами.

Нагадаємо, у січні 2024 року група компаній "Нова пошта"змінила назву на Nova. Це пов’язано з тим, що фірма розширила свій функціонал і вийшла за межі надання лише поштових послуг.