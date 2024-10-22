Авиакомпания "Новой почты" получила разрешение на полеты в Киев и Львов

Авиакомпании Supernova Airlines группы компаний Nova ("Новая почта") получила разрешение на выполнение для выполнения регулярных международных воздушных перевозок из Украины в Украину с 1 ноября.

Об этом сообщает отраслевое издание wing.com.ua, ссылаясь на приказ Государственной авиационной службы от 21.10.2024.

Согласно приказу, ООО "Супернова Эйрлайнз" получило право на эксплуатацию воздушных линий "Львов – Прага – Львов" и "Киев – Прага – Киев" для выполнения регулярных международных воздушных перевозок из/в Украину. На обоих направлениях предусмотрено по семь рейсов в неделю.

Срок действий прав – с 01.11.2024 на неограниченный срок.

"Управлению авиационных перевозок поручено обеспечить направление ООО "Супернова Эйрлайнз" сообщение о принятом решении о выдаче прав на эксплуатацию воздушных линий и оформлении соответствующих документов о правах на эксплуатацию воздушных линий", – говорится в приказе.

В свою очередь в Supernova Airlines сообщили, что теперь имеют разрешение от Агентства по авиационной безопасности Европейского Союза на осуществление коммерческих рейсов в небе Европы.

"Это важный шаг, ведь теперь мы сможем выполнять чартерные рейсы внутри ЕС, а значит, еще быстрее доставлять ваши посылки! Сейчас идет финальная подготовка к запуску полетов. Supernova Airlines стратегически нацелена на дальнемагистральные рейсы из США в Европу и из Китая в Европу", - подчеркнули в компании.

Что известно об авиакомпании "Новой почты"

Заметим, Supernova Airlines — это недавно созданная дочерняя компания группы компаний NOVA, которая стремится обеспечить быструю доставку почты, электронной коммерции и грузов по магистральным маршрутам в и из Украины.

Авиакомпания Supernova Airlines 6 января 2023 года получила украинский сертификат эксплуатанта, предоставляющий возможность начать грузовые авиарейсы.

До начала широкомасштабного вторжения России в Украину "Новая почта" планировала получить два грузовых самолета Boeing 757-200F, и даже имела предварительные договоренности об их лизинге. На них почтовый оператор планировал наладить прямые рейсы из США и Китая в Украину.

Сейчас в парке Supernova Airlines есть два самолета Ан-26, которые могут совершать перелеты по региональным маршрутам.

Boeing 737-800 по флоту авиакомпании Supernova Airlines 18 июня 2024 года выполнил технический рейс по маршруту Гуанчжоу (Китай) – Вильнюс (Литва) с технической остановкой в аэропорту Ташкента, сообщал соучредитель "Новой почты" Вячеслав Климов.

"Самолет выполнил технический перелет. Он не перевозил грузы и этот рейс не следует рассматривать как полноценное начало коммерческой деятельности SuperNova Airlines", — сказал Климов.

Он отмечал, что авиакомпания готовится к выполнению коммерческих cargo-рейсов, но подготовка – сложный процесс, который требует времени. Когда это произойдет, Климов не уточнил, но не исключил, что до конца года.

А уже в сентябре Boeing 737-800SF по флоту авиакомпании Supernova Airlines группы компаний Nova ("Новая почта") выполнил первый рейс между европейскими аэропортами.

Напомним, в январе 2024 года группа компаний "Новая почта" сменила название на Nova. Это связано с тем, что фирма расширила свой функционал и вышла за пределы предоставления только почтовых услуг.