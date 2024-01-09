Группа компаний "Новая почта" изменяет название на NOVA

Группа компаний "Новая почта" меняет название на NOVA. Такое решение связано с тем, что фирма расширила свой функционал и вышла за пределы предоставления только почтовых услуг.

Об этом сообщила пресс-служба группы.

Там напоминают, что "Новая почта" работает на рынке Украины с 2001 года.

"Все эти годы мы создавали новые компании и продукты. И вот уже есть NovaPay, которая открывает счета для клиентов. Nova Digital, предлагающая IT-решения, позволяющие не волноваться за родных или за защиту бизнеса от кибератак, а сама "Новая почта", кроме доставки, продает услуги фулфилмента, фрахтовых перевозок и работает в Европе", - говорится в сообщении компании.

В нем отмечается, что "Новая почта" уже больше, чем почта, поэтому менеджментом принято решение убрать это слово в названии группы компаний и оставить широкое, без барьеров — NOVA.

“Основная цель группы NOVA – обеспечить легкую доставку чего-либо для жизни и бизнеса. Пока это посылки, деньги и технологии, но мы не собираемся останавливаться на этом. Все компании NOVA реализуют общую стратегию и руководствуются одними ценностями: Fast – Easy – Safe – Human – Tech – Growth – комментирует совладелец группы NOVA Вячеслав Климов.

Группа компаний NOVA состоит из следующих компаний:

Новая почта в Украине - доставляет документы, посылки, большие грузы, а также предоставляет услуги фрахтовых перевозок и фулфилмента. Имеет доступную сеть для клиентов: 11 400 отделений и 15 500 почтоматов по всей Украине. Доставляет по стране за 24 часа, а в пределах города в тот же день.

Nova Post Europe — компания, предоставляющая полный спектр логистических услуг как для частных лиц, так и для бизнес-клиентов, обеспечивая быструю и надежную доставку документов, посылок и грузов по Европе, а также между ЕС и Украиной. Открыла свои представительства в 11 странах: Молдова, Польша, Литва, Чехия, Румыния, Германия, Словакия, Эстония, Латвия, Венгрия и Италия. Имеет 35 тыс. точек сервиса, из которых 83 - собственные отделения Nova Post.

NovaPay — небанковское финансовое учреждение, которое развивает свою международную платежную систему и оказывает финансовые услуги частным клиентам и бизнесу. NovaPay обслуживает 2,6 млн транзакций в сутки. Полноправный участник международных платежных систем (МТС) Visa и MasterCard. Компания имеет сертификат о соответствии международному стандарту безопасности данных индустрии платежных карт PCI DSS. В конце 2023 года компания выпустила приложение для открытия клиентами расчетных счетов.

Nova Global — компания, основной фокус которой сосредоточен на глобальном рынке электронной коммерции и сотрудничестве с международными онлайн-маркетплейсами. Из Nova Global любые интернет-магазины в странах Северной и Южной Америки, странах Азиатско-Тихоокеанского региона, а также Великобритании становятся доступными для украинского потребителя с доставкой товаров Новой почтой. Для украинского среднего и малого бизнеса услуги компании – возможность выходить на новые рынки и развивать экспорт своих товаров на другие части мира.

Supernova Airlines предоставляет скорую доставку своим клиентам из любой точки мира. Компания уже совершила десятки рейсов между странами Европы. Вскоре начнет трансконтинентальные полеты на грузовых самолетах.

ИТ-компания Nova Digital — это мощный производитель веб-приложений и программного обеспечения для архитектур любой сложности и загруженности на них. Nova Digital создает и обслуживает программные продукты, обрабатывающие 30 000 операций в секунду. Созданные ею решения протестированы на 32 миллионах частных и бизнес-пользователей Новой почты.

Заметим, за первое полугодие 2023 года ООО "Новая почта" получила 2 млрд 402,5 млн грн чистой прибыли, что почти в пять раз превышает показатель первого полугодия 2022 года (483,9 млн грн).

"Новая почта" в первом полугодии 2023 года получила особый статус на таможне и открыла для себя новые рынки .