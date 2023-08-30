"Новая почта" за 6 месяцев увеличила чистую прибыль почти в пять раз

За первое полугодие 2023 года ООО "Новая почта" получило 2 млрд 402,5 млн грн чистой прибыли, что почти в пять раз превышает показатель первого полугодия 2022 года (483,9 млн грн).

Об этом сообщается в обновленном рейтинге оценке компании на уровне "uaAA" от рейтингового агентства "Стандарт-рейтинг".

Выручка "Новой почты" за январь-июнь увеличилась на 83,9% - до 16 млрд 743,8 млн грн.

Прибыль EBITDA компании в первом полугодии 2023 года также сильно выросла – более чем в 2,2 раза, до 2 млрд. 910,1 млн. грн.

"Анализ отчетности за первое полугодие 2023 года свидетельствует: о высоком уровне покрытия обязательств собственным капиталом, очень высокой доле в структуре собственного капитала нераспределенной прибыли, увеличении объемов бизнеса, весомых финансовых результатах, а также о высоком уровне покрытия обязательств общества его доходами", – отметило рейтинговое агентство.

Собственный капитал "Новой почты" за первое полугодие 2023 года вырос на 36,9% - до 8 млрд 918,6 млн грн, тогда как обязательства - только на 12,4%, до 10 млрд 379,4 млн грн.

Аналитики объясняют, что рост собственного капитала произошел за счет увеличения объема нераспределенной прибыли в его структуре. Так, за первые два квартала 2023 года показатель вырос на 37,1% и по состоянию на 1 июля 2023 года его доля в собственном капитале предприятия увеличилась до 99,6%. Схожая тенденция фиксировалась в предыдущие периоды.

Дебиторская задолженность "Новой почты" в первом полугодии 2023 года выросла на 46,5% - до 3 млрд 303,6 млн грн, тогда как кредиторская - на 18,1%, до 8 млрд 592,0 млн грн, а свободные средства - на 12,6%, до 758,2 млн грн.

В первом полугодии 2023 года активы "Новой почты" увеличились на 22,5% - до 19 млрд 298,0 млн грн, а средства - на 10,5%, до 7 млрд 561,7 млн грн.

Заметим, что в Украине планируется ввести налог на сверхприбыль только для банков. Это возмущает некоторых банкиров, в частности соучредителя monobank Олега Гороховского. Он намекает на то, что такой закон также должен распространяться на гигантов из других сфер.

Что касается "Новой почты", то именно в первом полугодии 2023 года компания получила особый статус на таможне и открыла для себя новые рынки.