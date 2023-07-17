"Новая почта" откроет 10 отделений в Германии до конца лета

"Новая почта" планирует открыть около 10 отделений в Германии до конца лета 2023 года. В частности, еще одно уже запустили в Берлине.

Об этом 17 апреля сообщила пресс-служба компании.

Отделение расположено по адресу: г. Берлин, Osnabrücker Str. 1, 10589. Оно принимает посылки и грузы до 100 кг. Клиенты могут получить услуги с понедельника по субботу включительно, воскресенье – выходной. Срок доставки в/из Украины составляет от 5 рабочих дней.

Кроме доставки в отделение клиенты могут заказать адресную доставку в любой город в Германии. Эта же услуга позволяет отправить посылку не выходя из дома.

До конца лета компания планирует открыть около 10 отделений Nova Post: в Гамбурге, Франкфурте-на-Майне, Мюнхене, Кельне и т.д.

"Кроме того, мы активно ведем переговоры с местным партнером по поводу расширения покрытия доставки в Германии за счет 7500 пунктов выдачи по всей стране. В целом есть амбициозные планы по нашему развитию и становлению в качестве почтового перевозчика в Германии", — поделился планами СЕО Nova Post в Германии Сергей Симонов.

Первое отделение Nova Post в Германии было открыто в Берлине 30 июня. Чаще украинцы пересылают одежду, обувь, косметику, вкусности и книги.

Германия стала пятой страной ЕС, где появились отделения Nova Post после Польши, Литвы, Чехии и Румынии.

Напомним, первое отделение в Бухаресте открылось 26 июня. А в начале июня в Праге открылось грузовое отделение Nova Post, на котором клиенты могут отправить и получить отправку до 1000 кг.