"Нова пошта" відкрила друге відділення у Берліні

"Нова пошта" запустила в західній частині Берліна, в районі Шарлоттенбург друге відділення Nova Post.

Про це 17 квітня повідомила пресслужба компанії.

Відділення розташоване за адресою м. Берлін, Osnabrücker Str. 1, 10589. Воно приймає посилки та вантажі до 100 кг. Клієнти можуть отримати послуги з понеділка по суботу включно, неділя — вихідний. Термін доставки в/з України становить від 5 робочих днів.

Крім доставки у відділення, клієнти можуть замовити адресну доставку у будь-яке місто в Німеччині. Ця ж послуга дозволяє відправити посилку не виходячи з дому.

"До кінця літа ми плануємо відкрити близько 10 відділень Nova Post: у Гамбурзі, Франкфурті-на-Майні, Мюнхені, Кельні тощо. Крім того, ми активно ведемо перемовини з місцевим партнером з приводу розширення покриття доставки в Німеччині за рахунок 7500 пунктів видачі по всій країні. Загалом маємо амбітні плани щодо нашого розвитку та становлення як поштового перевізника в Німеччині", — поділився планами СЕО Nova Post в Німеччині Сергій Симонов.

Перше відділення Nova Post в Німеччині було відкрито у Берліні 30 червня. Найчастіше українці пересилають одяг, взуття, косметику, смаколики та книжки.

Німеччина стала п’ятою країною ЄС, де з’явились відділення Nova Post після Польщі, Литви, Чехії та Румунії.

Нагадаємо, перше відділення у Бухаресті відкрилося 26 червня. А на початку червня у Празі відкрилося вантажне відділення Nova Post, на якому клієнти можуть відправити та отримати відправлення до 1000 кг