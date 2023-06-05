"Нова пошта" відкрила перше відділення у Празі: скільки коштує посилка

Відтепер українці у Чехії можуть легко відправляти речі в Україну та отримувати посилки від рідних. Українська логістична компанія "Нова пошта" відкрила перше відділення у Празі.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Відділення Nova Post запрацювало у Празі за адресою Pod Višňovkou 1664/29 та щоденно приймає документи, посилки та вантажі вагою до 1000 кг для відправки та отримання. Термін доставки — від 5 робочих днів.

Вартість доставки з України в Чехію:

документи - 250 грн;

посилки до 2 кг - 400 грн;



посилки до 10 кг – 600 грн;



посилки до 30 кг – 1200 грн;



вантажі від 31 кг до 1000 кг – 40 грн за 1 кг ваги.



Відділення Nova Post у Празі. Фото: пресслужба компанії

Чехія стала четвертою країною ЄС, де з’явились відділення Nova Post. До цього компанія відкрила відділення в Польщі, Литві та Молдові.

"Ми доставимо в Чехію будь-які товари з усього світу у найкоротші терміни. А також полегшимо вихід чеських компаній на український споживчий ринок, де на них чекають понад 30 млн клієнтів. Вже цього року ми відкриємо додаткові відділення Nova Post в Празі та Брно та інвестуємо у розвиток компанії в Чехії 3 млн чеських крон", — зазначив Вячеслав Климов, співвласник групи компаній "Нова пошта".

Нагадаємо, "Нова пошта" відкрила відділення у Литві у місті Каунас. У ньому можна відправляти та отримувати документи, посилки і вантажі до 1000 кг. Перше запрацювало у Вільнюсі за адресою Žalgirio g. 92, LT-09303. В ньому клієнти компанії зможуть відправляти та отримувати з України посилки вагою до 1000 кг.

Окрім того, у березні "Нова пошта" відкрила 10 нових відділень у Польщі, зараз там працюють 30 відділень Nova Post у 18 містах.