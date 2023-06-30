"Нова пошта" відкрила відділення у Берліні: яка вартість доставки

Відтепер українці у Німеччині можуть легко відправити речі в Україну та отримувати посилки від рідних. Українська логістична компанія "Нова пошта" відкрила перше відділення у Берліні.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Відділення розташоване за адресою Берлін, Charlottenstraße 79/80, 10117 та працює щодня щодня, крім неділі (пн-пт – 8:00-20:00; сб – 9:00-18:00).

У цьому відділенні можна відправляти та отримувати з України посилки до 100 кг.

Вартість доставки з України до Німеччини:

документи - 250 грн;

посилки до 2 кг - 400 грн;

посилки до 10 кг - 600 грн;

посилки до 30 кг - 1200 грн;

вантаж понад 30 кг - +40 грн за кожен 1кг.

Термін доставки від 5 робочих днів.

Німеччина стала п’ятою країною ЄС, де з’явились відділення Nova Post після Польщі, Литви, Чехії та Румунії.

Нагадаємо, перше відділення у Бухаресті відкрилося 26 червня. А на початку червня у Празі відкрилося вантажне відділення Nova Post, на якому клієнти можуть відправити та отримати відправлення до 1000 кг. А вже 16 червня Компанія Nova Post відкрила друге відділення у Празі.