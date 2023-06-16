"Нова пошта" відкрила друге відділення у Празі

Компанія Nova Post відкрила друге відділення у Празі. Як ідеться у повідомленні поштового оператора, воно розташоване на вулиці Za Poříčskou bránou, 256/6 та працює щодня без вихідних (по буднях 8:00-20:00, по вихідних 9:00-17:00). Відділення приймає документи та посилки до 30 кг.

"Розширення мережі Nova Post у Чехії — це гарна новина для українців, які тепер можуть швидко відправляти рідним посилки та отримувати їх з дому. Також це нові можливості для українського бізнесу, який може знайти нових споживачів як серед місцевого населення, так і серед потужної української діаспори", - прокоментував директор Nova Post у Чехії Володимир Стеренчук.

Зі свого боку, додав він, чеські підприємці завдяки цьому можуть відкрити для себе 30-мільйонний споживчий ринок України.

Найближчим часом компанія хоче запустити доставку у партнерські поштомати і пункти приймання-видачі посилок у магазинах, а також адресний забір із будь-якого міста Чехії. Крім того, на черзі й розширення географії мережі Nova Post за рахунок міста Брно.

Нагадуємо, що на початку червня у Празі відкрилося вантажне відділення Nova Post, на якому клієнти можуть відправити та отримати відправлення до 1000 кг. Термін доставки скаладє від п'яти робочих днів.

Зазначимо також, що компанія розширює мережу і за рахунок інших країн Східної Європи: так, навесні перше відділення "Нової пошти" було відкрито у Литві, а саме у Вільнюсі. Друге литовське відділення відкрилося у травні в Каунасі.