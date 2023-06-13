В пошуках партнерів. "Нова пошта" планує відкрити точки видачі в магазинах, кав’ярнях та аптеках

Компанія "Нова пошта" оголосила, що шукає партнерів серед магазинів, кав'ярень, аптек тощо для співпраці — відкриття нових пунктів приймання та видачі оплачених посилок до 10 кг.

Про це 13 червня повідомила пресслужба поштового оператора.

Компанія пропонує облаштувати спрощений формат відділення: клієнти можуть відправити вже запаковані посилки або отримати ті, які вже оплачені. Відділення працюватимуть з посилками, оголошена вартість яких не перевищуватиме 5000 грн. Усі фінансові сервіси будуть доступні виключно через мобільний додаток або сайт.

"Для "Нової пошти" такий формат — можливість швидко збільшити мережу та надавати сервіси там, де зручно клієнтам. Партнери ж мають змогу збільшити потік клієнтів на своїх точках та, відповідно, продати більше товарів та послуг", — пояснюють в компанії.

Зі своєї сторони "Нова пошта" пропонуватиме партнерам "винагороду" за кожну посилку. Також компанія забезпечуватиме логістику та технологічну сторону, а саме надаватиме транспорт, технічні засоби, програмне забезпечення, маркетингові матеріали, а також проводитиме навчання співробітників партнера.

Компанія вже провела перші тести такого формату роботи та відкрила 190 таких точок з Moyo, БРСМ, Delvi тощо. Планується, що до кінця 2023 року їхня кількість зросте до 2000.

Зауважимо, що наразі "Нова пошта" сконцентрована на освоєнні міжнародних ринків, а саме країн ЄС. Найбільш масштабно компанія розширила мережу своїх відділень у Польщі, орієнтуючись в цьому питанні на кількість українців, що там проживають. Наразі оператор поступово відкриває відділення в інших країнах ЄС.