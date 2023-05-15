"Нова пошта" відкриє перші відділення у Празі

Українська логістична компанія "Нова пошта" у червні планує вийти на чеський ринок. Перші відділення будуть відкриті у Празі.

Про це розповів Володимир Стеренчук, головний виконавчий директор Nova Post у Чехії у коментарі Forbes.

За словами Стеренчук, на початку червня українці зможуть користуватися послугами довставки компанії в Чехії. Два відділення Nova Post будуть відкриті у Празі. Тут можна буде як отримувати так і відправляти посилки, документи і вантажі.

Він наголосив, що одне відділення буде поштове і прийматиме посилки вагою до 30 кг, а інше - вантажне. В ньому можна буде можна відправляти й отримувати з України посилки вагою до 1000 кг.

Стеренчук додав, що після Праги, наступним містом у якому з'явиться Nova Pos буде Брно.

Нагадаємо, "Нова пошта" відкрила відділення у Литві у місті Каунас. У ньому можна відправляти та отримувати документи, посилки і вантажі до 1000 кг. Перше запрацювало у Вільнюсі за адресою Žalgirio g. 92, LT-09303. В ньому клієнти компанії зможуть відправляти та отримувати з України посилки вагою до 1000 кг.

Окрім того, у березні "Нова пошта" відкрила 10 нових відділень у Польщі, зараз там працюють 30 відділень Nova Post у 18 містах.