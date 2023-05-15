"Новая почта" откроет первые отделения в Праге

Украинская логистическая компания "Новая почта" в июне планирует выйти на чешский рынок. Первые отделения будут открыты в Праге.

Об этом рассказал Владимир Стеренчук, главный исполнительный директор Nova Post в Чехии в комментарии "Forbes".

По словам Стеренчук, в начале июня украинцы смогут пользоваться услугами доставки компании в Чехии. Два отделения Nova Post будут открыты в Праге. Здесь можно будет как получать, так и отправлять посылки, документы и грузы.

Он отметил, что одно отделение будет почтовое и будет принимать посылки весом до 30 кг, а другое – грузовое. В нем можно будет отправлять и получать из Украины посылки весом до 1000 кг.

Стеренчук добавил, что после Праги, следующим городом, в котором появится Nova Pos, будет Брно.

Напомним, "Новая почта" открыла второе отделение в Литве в городе Каунас. В нем можно отправлять и получать документы, посылки и грузы до 1000 кг. Первое заработало в Вильнюсе по адресу Žalgirio g. 92, LT-09303. В нем клиенты компании смогут отправлять и получать посылки весом до 1000 кг.

Кроме того, в марте "Новая почта" открыла 10 новых отделений в Польше, сейчас там работают 30 отделений Nova Post в 18 городах.