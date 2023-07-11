"Новая почта" в Чехии будет доставлять посылки в почтоматы и пункты выдачи: какие тарифы

Теперь доставку документов и посылок весом до 10 кг из Украины в Чехию можно заказать не только на адрес получателя или в отделение Nova Post, но и в 2700 партнерских почтоматов и пунктов выдачи.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Отправку можно оформить как из Украины, так и в отделении Nova Post в Праге с доставкой в почтомат или пункт выдачи в любом городе в Чехии.

Срок доставки из Украины в почтомат или пункт выдачи в Чехии - от 5 рабочих дней. Срок хранения посылки в почтомате – 3 суток, а дальше она будет переадресована на отделение Nova Post. В пункте выдачи посылка может ждать получателя 5 суток.

В компании отметили, что максимальный размер отправки в почтомат – 50х50х50 см, в пункт выдачи – 100х50х50 см.

Стоимость доставки из Украины в Чехию в пункты выдачи GLS и почтоматы AlzaBox:

· документы – 250 грн;

· посылки до 2 кг – 400 грн;

· посылки до 10 кг – 600 грн.

Стоимость доставки в почтомат или пункт выдачи между городами в Чехии:

· документы – 60 CZK;

· посылки до 2 кг – 70 CZK;

· посылки до 10 кг – 110 CZK.

Как получить посылку в почтамате AlzaBox:

1. На дисплее почтомата введите код авторизации из SMS или электронного письма.

2. После ввода кода авторизации откроется ваша ячейка.

3. Заберите посылку.

4. Плотно закройте ячейку почтомата.

Как получить посылку в пункте выдачи GLS:

1. Назовите PIN-код из SMS-сообщения.

2. Получите посылку.

Напомним, Nova Post открыла уже отделения в пяти странах ЕС: Польше, Литве, Чехии, Румынии и Германии.

В начале июня в Праге открылось грузовое отделение Nova Post, в котором клиенты могут отправить и получить отправку до 1000 кг. А уже 16 июня компания Nova Post открыла второе отделение в Праге.