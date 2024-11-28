Авіасполучення в Україні може відновитися до завершення бойових дій, але все залежатиме від того, як розвиватиметься ситуація на полі бою.

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Про це повідомив заступник міністра фінансів Олександр Кава, пише "Інтерфакс-Україна".

За його словами, діалог про відкриття неба для польотів цивільної авіації ведеться, але очікувати швидких рішень наразі, на жаль, не доводиться, тому що головне – це гарантувати безпеку пасажирів.

"Відновлення авіасполучення можливе і до завершення бойових дій, але залежатиме від того, як розвиватиметься ситуація на полі бою. Ключове питання тут - безпека пасажирів... ризикувати ніхто не хоче", - підкреслив Кава.

Він зауважив, що Україна зацікавлена в якнайшвидшому відновленні авіаційного сполучення.

"Але ризиків багато, починаючи з того, що в терміналі аеропорту велике скупчення людей, куди ховатися людям під час повітряної тривоги? Адже аеропорти у нас не обладнані сховищами", - повідомив Кава.

За його словами, кейс Ізраїлю, який часто порівнюють із ситуацією в Україні, відрізняється, оскільки "їхній ворог не настільки технологічно забезпечений, як ворог, з яким воює Україна".

Відкриття неба України для авіаперельотів

Нагадаємо, Україна наразі веде перемовини з європейськими авіаційними авіакомпаніями щодо відновлення авіасполучення, яке було призупинено по всій країні після вторгнення Росії у 2022 році.

Аеропорт у Львові, який має два термінали та до війни міг обслуговувати до 3,000 пасажирів на годину, розглядають у першу чергу для відновлення авіасполучення.

Але конкретні терміни ніхто з високопосадовців не називає, адже це також залежить від рішень міжнародних партнерів, незалежних регуляторів, страхових компаній. Крім того, Україна має забезпечити фізичну безпеку польотів.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що "відкриття авіасполучення" - це перемога української ППО. Він розповідав, що ставив це питання партнерам і точно відомо, що для цього потрібно зробити, а саме посилити захист українського неба.

Нещодавно повідомлялося, що Україна планує відновити авіасполучення з аеропортів "Бориспіль" або "Львів" до кінця січня 2025 року. Очікується залучення п’яти-шести авіакомпаній для рейсів з українських аеропортів у січні 2025 року.

Авіаційна служба України на 95% готова відновити польоти, але головним чинником для цього залишається забезпечення безпеки пасажирів.