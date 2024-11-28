Возобновление авиасообщения возможно и до завершения боевых действий

Авиасообщение в Украине может восстановиться до завершения боевых действий, но все будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация на поле боя.

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Об этом сообщил заместитель министра финансов Александр Кофе, пишет "Интерфакс-Украина".

По его словам, диалог об открытии неба для полетов гражданской авиации ведется, но ждать скорых решений пока, к сожалению, не приходится, потому что главное – это обеспечить безопасность пассажиров.

"Восстановление авиасообщения возможно и до завершения боевых действий, но будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация на поле боя. Ключевой вопрос здесь — безопасность пассажиров... рисковать никто не хочет", — подчеркнул Кофе.

Он отметил, что Украина заинтересована в скорейшем возобновлении авиационного сообщения.

"Но рисков много, начиная с того, что в терминале аэропорта большое скопление людей, куда прятаться людям во время воздушной тревоги? Ведь аэропорты у нас не оборудованы хранилищами", — сообщил Кофе.

По его словам, кейс Израиля, часто сравниваемый с ситуацией в Украине, отличается, поскольку "их враг не столь технологически обеспечен, как враг, с которым воюет Украина".

Открытие неба Украины для авиаперелетов

Напомним, Украина сейчас ведет переговоры с европейскими авиационными авиакомпаниями по поводу восстановление авиасообщения, которое было приостановлено по всей стране после вторжения России в 2022 году.

Аэропорт во Львове, который имеет два терминала и до войны мог обслуживать до 3,000 пассажиров в час, рассматривают в первую очередь для возобновления авиасообщения.

Но конкретные сроки никто из чиновников не называет, ведь это также зависит от решений международных партнеров, независимых регуляторов, страховых компаний. Кроме того, Украина должна обеспечить физическую безопасность полетов.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что "открытие авиасообщения" – это победа украинского ПВО. Он рассказывал, что задавал этот вопрос партнерам и точно известно, что для этого нужно сделать, а именно усилить защиту украинского неба.

Недавно сообщалось, что Украина планирует возобновить авиасообщение из аэропортов "Борисполь" или "Львов" до конца января 2025г. Ожидается привлечение пяти-шести авиакомпаний для рейсов из украинских аэропортов в январе 2025 года.

Авиационная служба Украины на 95% готова возобновить полеты, но главным фактором остается обеспечение безопасности пассажиров.