Відновлення авіасполучення: у Зеленського розповіли, який аеропорт має запрацювати першим

В Офісі президента обіцяють зробити все можливе, аби відновити авіасполучення в Україні, і вважають, що наразі аеропорт в Ужгороді є самим безпечним, але фінальне рішення мають ухвалити військові.

Про це заступник голови Офісу президента Віктор Микита заявив в інтерв’ю Forbes.

Першим в Україні полетить аеропорт із найбезпечнішими умовами

Раніше президент Володимир Зеленський висловлювався про бажання запустити Бориспіль, але в Офісі президента немає дискусії про те, яке летовище має запрацювати першим.

"Полетить той аеропорт, що розташований у безпечній зоні. Якщо Ужгород буде в безпеці, його відкриють. Борисполю цієї безпеки досягти важче", - вважає Микита.

Він підкреслив, що будучи головою Закарпатської ОВА був зацікавлений у запуску аеропортів Ужгорода та Львова, щоб покращити логістику регіону.

"Чи зможемо запустити Львівський – не знаю. Чи зможемо запустити Ужгородський – робитимемо все для цього", – зауважив Микита.

Він додав, що фінальне рішення про запуск будь-якого летовища ухвалюватимуть українські військові, тож назвати строки запуску в Офісі президента не готові.

Своєю чергою, львівський аеропорт імені Данила Галицького раніше повідомляв про вивчення можливостей для відкриття рейсів цивільної авіації за умови забезпечення високих стандартів безпеки для пасажирів, літаків та інфраструктури.

В аеропорту вже розробили операційний документ для евакуації пасажирів і проводять тренування відповідних процедур.

Чому Україні так важливий аеропорт в Ужгороді

Саме аеропорт Ужгороду розглядався як можливий для запуску при певних умовах, враховуючи, що він розташований у фактично єдиному регіоні, який не зазнає загроз російських обстрілів. Більш того, він знаходиться безпосередньо на кордоні зі Словаччиною, що дозволяє літакам відразу потрапляти у європейський повітряний простір після зльоту.

Так, ще в липні 2022 року в Закарпатській облраді заявляли, що працюють над тим, щоб ужгородський аеропорт відновив пасажирські авіаперевезення якнайшвидше.

Але в березні 2024 року Закарпатська обласна рада ухвалила рішення про ліквідацію комунального підприємства "Міжнародний аеропорт "Ужгород", хоча й тоді не оприлюднила його.

Як розповів у інтерв'ю "Еспресо.Захід"ексдиректор підприємства Олег Коцюба, іншим рішенням майно аеропорту було передано державній структурі, яка не має сертифіката на обслуговування повітряних суден.

Пізніше Закарпатська облрада підтвердила ЗМІ ліквідацію КП "Міжнародний аеропорт "Ужгород", а неоприлюднення рішення там пояснили наявністю в ньому інформації з обмеженим доступом.

Відкриття неба України для авіаперельотів

Нагадаємо, Україна наразі веде перемовини з європейськими авіаційними авіакомпаніями щодо відновлення авіасполучення, яке було призупинено по всій країні після вторгнення Росії у 2022 році.

Аеропорт у Львові, який має два термінали та до війни міг обслуговувати до 3,000 пасажирів на годину, розглядають у першу чергу для відновлення авіасполучення.

Але конкретні терміни ніхто з високопосадовців не називає, адже це також залежить від рішень міжнародних партнерів, незалежних регуляторів, страхових компаній. Крім того, Україна має забезпечити фізичну безпеку польотів.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що "відкриття авіасполучення" - це перемога української ППО. Він розповідав, що ставив це питання партнерам і точно відомо, що для цього потрібно зробити, а саме посилити захист українського неба.

Нещодавно повідомлялося, що Україна планує відновити авіасполучення з аеропортів "Бориспіль" або "Львів" . Очікується залучення п’яти-шести авіакомпаній для рейсів з українських аеропортів.

Авіаційна служба України на 95% готова відновити польоти, але головним чинником для цього залишається забезпечення безпеки пасажирів.

Як заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, на даний момент неможливо відновити авіасполучення в Україні навіть частково. Це рішення обумовлене постійною загрозою ракетних ударів та атак безпілотників з боку Росії.