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Львівський аеропорт вивчає, як відновити цивільні рейси під час війни
Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького вивчає можливість відновлення рейсів у воєнний час.
Сьогодні вивчається "можливість відкриття рейсів цивільної авіації під час військового стану за умов забезпечення усіх вимог безпеки для літаків, пасажирів та інфраструктури". Про це йдеться у пресрелізі аеропорту.
Зокрема, вже розроблено операційний документ евакуації пасажирів,проводимо постійні тренування процедур евакуації людей.
"Керівництво аеропорту «Львів» імені Данила Галицького постійно проводить зустрічі з міжнародними партнерами, експертами, учасниками авіаційної діяльності, авіакомпаніями, урядовими організаціями, міжнародними авіаційними організаціями з безпеки та асоціаціями аеропортів з метою вивчення та пошуку шляхів відновлення цивільної авіації України", - наголосили в компанії.
Персонал, який обслуговує аеропорт, після оптимізації складається з 30% від довоєнного часу. Також проводяться навчання для різних служб аеропорту.
"Працівники, які залишилися підтримують відповідний рівень кваліфікації і будуть готові в час відновлення польотів забезпечити якісне обслуговування невеликої кількості авіарейсів", - наголошується в релізі.
У компанії наголошують, що в час, коли повністю зупинена основна діяльність аеропорту, важливо підтримувати цивільну інфраструктуру летовища в операційному стані. Адже у випадку повного закриття підприємства, відновлення діяльності летовища буде набагато довшим: на запуск можуть піти роки.
Раніше Delo.ua повідомляло про те, що латвійська авіакомпанія готова відновити польоти в Україну в найкоротші терміни.