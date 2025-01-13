Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,28

+0,00

EUR

43,57

+0,01

Готівковий курс:

USD

43,05

43,00

EUR

44,25

44,00

Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
сталеве серце країни

Сталеве серце

країни
Економічна відповідальність:&nbsp;Топ платників податків 2024

Економічна відповідальність: 

Топ платників податків 2024
Моя&nbsp;безбарʼєрність

Моя 

безбарʼєрність
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Львівський аеропорт вивчає, як відновити цивільні рейси під час війни

Львівський аеропорт вивчає, як відновити цивільні рейси під час війни
Фото: zuap.org

Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького вивчає можливість відновлення рейсів у воєнний час. 

Сьогодні вивчається "можливість відкриття рейсів цивільної авіації під час військового стану за умов забезпечення усіх вимог безпеки для літаків, пасажирів та інфраструктури". Про це йдеться  у пресрелізі аеропорту.

Зокрема, вже розроблено операційний документ евакуації пасажирів,проводимо постійні тренування процедур евакуації людей. 

"Керівництво аеропорту «Львів» імені Данила Галицького постійно проводить зустрічі з міжнародними партнерами, експертами, учасниками авіаційної діяльності, авіакомпаніями, урядовими організаціями, міжнародними авіаційними організаціями з безпеки та асоціаціями аеропортів з метою вивчення та пошуку шляхів відновлення цивільної авіації України", - наголосили в компанії.

Персонал, який обслуговує аеропорт, після оптимізації складається з 30% від довоєнного часу. Також проводяться навчання для різних служб аеропорту. 

"Працівники, які залишилися підтримують відповідний рівень кваліфікації і будуть готові в час відновлення польотів забезпечити якісне обслуговування невеликої кількості авіарейсів", - наголошується в релізі.   

У компанії наголошують, що в час, коли повністю зупинена основна діяльність аеропорту, важливо підтримувати цивільну інфраструктуру летовища в операційному стані. Адже у випадку повного закриття підприємства, відновлення діяльності летовища буде набагато довшим: на запуск можуть піти роки.

Раніше Delo.ua повідомляло про те, що латвійська авіакомпанія готова відновити польоти в Україну в найкоротші терміни.

Автор:
Леся Соловчук