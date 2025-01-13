Львівський аеропорт вивчає, як відновити цивільні рейси під час війни

Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького вивчає можливість відновлення рейсів у воєнний час.

Сьогодні вивчається "можливість відкриття рейсів цивільної авіації під час військового стану за умов забезпечення усіх вимог безпеки для літаків, пасажирів та інфраструктури". Про це йдеться у пресрелізі аеропорту.

Зокрема, вже розроблено операційний документ евакуації пасажирів,проводимо постійні тренування процедур евакуації людей.

"Керівництво аеропорту «Львів» імені Данила Галицького постійно проводить зустрічі з міжнародними партнерами, експертами, учасниками авіаційної діяльності, авіакомпаніями, урядовими організаціями, міжнародними авіаційними організаціями з безпеки та асоціаціями аеропортів з метою вивчення та пошуку шляхів відновлення цивільної авіації України", - наголосили в компанії.

Персонал, який обслуговує аеропорт, після оптимізації складається з 30% від довоєнного часу. Також проводяться навчання для різних служб аеропорту.

"Працівники, які залишилися підтримують відповідний рівень кваліфікації і будуть готові в час відновлення польотів забезпечити якісне обслуговування невеликої кількості авіарейсів", - наголошується в релізі.

У компанії наголошують, що в час, коли повністю зупинена основна діяльність аеропорту, важливо підтримувати цивільну інфраструктуру летовища в операційному стані. Адже у випадку повного закриття підприємства, відновлення діяльності летовища буде набагато довшим: на запуск можуть піти роки.

Раніше Delo.ua повідомляло про те, що латвійська авіакомпанія готова відновити польоти в Україну в найкоротші терміни.