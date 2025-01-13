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Львовский аэропорт изучает возможности для запуска гражданских рейсов во время войны

Львовский аэропорт изучает возможности для запуска гражданских рейсов во время войны
Фото: zuap.org

Международный аэропорт "Львов" имени Даниила Галицкого изучает возможность возобновления рейсов в военное время.

Сегодня изучается "возможность открытия рейсов гражданской авиации во время военного положения при условии обеспечения всех требований безопасности для самолетов, пассажиров и инфраструктуры". Об этом говорится в пресс-релизе аэропорта.

В частности, уже разработан операционный документ эвакуации пассажиров, проводим постоянные тренировки процедур эвакуации людей.

"Руководство аэропорта "Львов" имени Даниила Галицкого постоянно проводит встречи с международными партнерами, экспертами, участниками авиационной деятельности, авиакомпаниями, правительственными организациями, международными авиационными организациями по безопасности и ассоциациями аэропортов с целью изучения и поиска путей восстановления гражданской авиации Украины", — подчеркнули в компании.

Персонал, обслуживающий аэропорт, после оптимизации состоит из 30% от довоенного времени. Также проводятся обучение для различных служб аэропорта.

"Оставшиеся работники поддерживают соответствующий уровень квалификации и будут готовы во время возобновления полетов обеспечить качественное обслуживание небольшого количества авиарейсов", — отмечается в релизе.

В компании подчеркивают, что в то время, когда полностью остановлена основная деятельность аэропорта, важно поддерживать гражданскую инфраструктуру аэропорта в операционном состоянии. Ведь в случае полного закрытия предприятия, возобновление деятельности аэропорта будет гораздо длиннее: на запуск могут уйти годы.

Ранее Delo.ua сообщало о том, что латвийская авиакомпания готова возобновить полеты в Украину в кратчайшие сроки.

Автор:
Леся Соловчук