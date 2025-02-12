Відкриття неба: Wizz Air готується відновити авіасполучення з Україною

Авіакомпанія Wizz Air готова відновити авіасполучення з Україною протягом шести тижнів після відкриття українського повітряного простору.

Про це заявив генеральний директор Wizz Air Йожеф Вараді в інтерв’ю Reuters.

За його словами, протягом шести тижнів після відкриття повітряного простору компанія планує відновити близько 30 маршрутів.

"У нас є чіткий план перезапуску польотів до України, оскільки це може статися в будь-який час", – підкреслив гендиректор Wizz Air.

Він зауважив, що після офіційного оголошення про припинення вогню компанія розглядатиме можливість оперативного відновлення рейсів.

Керівник Wizz Air також додав, що, за оцінками Агентства авіаційної безпеки Європейського Союзу (EASA), для безпечного відкриття повітряного простору України знадобиться від шести до восьми тижнів. Авіакомпанія вже готується до цього процесу.

Протягом перших шести місяців після завершення бойових дій Wizz Air планує відновити роботу своїх баз у Києві та Львові. Початковий план передбачає обслуговування 60 маршрутів з річною пропускною здатністю близько 5 мільйонів пасажирів.

Зауважимо, що до початку повномасштабної війни Wizz Air займала третє місце на українському ринку з часткою 10,1%.

Нагадаємо, раніше гендиректор Ryanair Майкл О'Лірі розповів, що його компанія розробляє плани, які дадуть змогу відновити польоти в Україну впродовж кількох тижнів після завершення війни.

Аеропорт "Бориспіль" також протягом місяця з моменту відкриття повітряного простору в Україні готовий відновити польоти пасажирських літаків.

Відкриття неба України для авіаперельотів

Нагадаємо, Україна наразі веде перемовини з європейськими авіаційними авіакомпаніями щодо відновлення авіасполучення, яке було призупинено по всій країні після вторгнення Росії у 2022 році.

Аеропорт у Львові, який має два термінали та до війни міг обслуговувати до 3,000 пасажирів на годину, розглядають у першу чергу для відновлення авіасполучення.

Але конкретні терміни ніхто з високопосадовців не називає, адже це також залежить від рішень міжнародних партнерів, незалежних регуляторів, страхових компаній. Крім того, Україна має забезпечити фізичну безпеку польотів.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що "відкриття авіасполучення" - це перемога української ППО. Він розповідав, що ставив це питання партнерам і точно відомо, що для цього потрібно зробити, а саме посилити захист українського неба.

Нещодавно повідомлялося, що Україна планує відновити авіасполучення з аеропортів "Бориспіль" або "Львів" . Очікується залучення п’яти-шести авіакомпаній для рейсів з українських аеропортів.

Авіаційна служба України на 95% готова відновити польоти, але головним чинником для цього залишається забезпечення безпеки пасажирів.

Як заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, на даний момент неможливо відновити авіасполучення в Україні навіть частково. Це рішення обумовлене постійною загрозою ракетних ударів та атак безпілотників з боку Росії.