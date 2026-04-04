Без авиарейсов, но с расходами: зачем государство платит руководителям разрушенных аэропортов
Несмотря на закрытое небо и фактическое отсутствие гражданских перевозок, государство продолжает финансировать управление частью аэропортовой инфраструктуры. Речь идет не об операционной деятельности, а о сохранении статуса активов, лицензий и базовой готовности к восстановлению.
Delo.ua проанализировало электронные декларации руководителей украинских аэропортов за 2025-2024 годы.
Зарплата руководители разрушенных аэропортов
|Руководитель
|Аэропорт
|2024 (грн/год)
|2025 (грн/год)
|Разница (грн)
|Разница (%)
|Владимир Берко
|"Николаевский международный аэропорт"
|547 091
|547 158
|+67
|+0,01%
|Игорь Званчук
|Международный аэропорт "Херсон"
|447 096
|420 799
|−26 297
|−5,88%
|Владислав Близнец
|Международный аэропорт "Донецк" имени С.С.Прокофьева
|309 936
|308 594
|−1 342
|−0,43%
Исполняющий обязанности директора КП "Николаевский международный аэропорт" Владимир Берко в 2025 году заработал 547 158 грн (около 45 597 грн в месяц) , что на 67 грн больше, чем в 2024 году.
В 2024 году глава Николаевской ОВ Виталий Ким объяснял, что Берко выполняет свои обязанности и получает соответствующую зарплату для того, чтобы предприятие не потеряло лицензию, ведь ее восстановление будет стоить в разы больше.
"Он держит минимальный штат рабочих для того, чтобы не потерять летную лицензию, если уволить людей, которые там есть, мы потеряем лицензию и восстановить ее будет стоить в разы больше", - заявлял Ким.
Николаевский аэропорт подвергся разрушительным обстрелам в 2022 году в результате вторжения России.
Продолжает получать зарплату и выполняя и обязанности директора сооруженного в 2022 году Международного аэропорта "Херсон" Игорь Званчук, который в 2025 году заработал 420 799 грн (около 35 067 грн в месяц) , что на 26 292 грн.
Разрушенный аэропорт "Херсон" расположен в селе Чернобаевка.
И. о. гендиректора разрушенного более 10 лет назад международного аэропорта Донецка имени С.С.Прокофьева Владислав Близнюк в 2025 году получил заработную плату в размере 308 594 грн (около 25 716 грн в месяц), что меньше на 1 342 грн, чем годом ранее.
По данным YouControl, в прошлом году прибыль Донецкого аэропорта составила 2,3 млн грн, а в 2024 году – 8,6 млн грн. Количество работников – 387 человек.
Нардеп Дмитрий Гурин объяснял, что у КП "Донецкий аэропорт" есть на балансе база отдыха, которую использует ВСУ и склады с имуществом на ответственном хранении, за что КП получает регулярные выплаты. КП не получает деньги из бюджета.
Международный аэропорт Донецк имени С.С.Прокофьева зарегистрирован в Славянске.
Ситуация с воздушным пространством Украины
Воздушное пространство Украины закрыто для гражданских полетов с 24 февраля 2022 года, поэтому регулярных гражданских рейсов сейчас нет.
Украинские власти периодически поднимают тему подготовки аэропортов к возобновлению их работы. В 2023 году было немало разговоров о том, что возможно возобновят авиасообщение из Киева и Львова. Но конкретные сроки никто из чиновников не называл, ведь это также зависит от решений международных партнеров, независимых регуляторов, страховых компаний и обеспечения физической безопасности полетов.
В конце октября 2024 года Украина представила дорожную карту частичного открытия воздушного пространства.
В марте этого года Министерство развития общин и территорий создало рабочую группу по подготовке к возобновлению работы аэропортов.
Однако недавно министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба заявил в комментарии DW Украина, что в открытии неба в ближайшей перспективе не будет из-за ситуации безопасности, вызванной полномасштабным вторжением РФ.
Он объяснил создание рабочей группы предварительной работой на будущее.