Без авиарейсов, но с расходами: зачем государство платит руководителям разрушенных аэропортов

Несмотря на закрытое небо и фактическое отсутствие гражданских перевозок, государство продолжает финансировать управление частью аэропортовой инфраструктуры. Речь идет не об операционной деятельности, а о сохранении статуса активов, лицензий и базовой готовности к восстановлению.

Delo.ua проанализировало электронные декларации руководителей украинских аэропортов за 2025-2024 годы.

Зарплата руководители разрушенных аэропортов

Руководитель Аэропорт 2024 (грн/год) 2025 (грн/год) Разница (грн) Разница (%) Владимир Берко "Николаевский международный аэропорт" 547 091 547 158 +67 +0,01% Игорь Званчук Международный аэропорт "Херсон" 447 096 420 799 −26 297 −5,88% Владислав Близнец Международный аэропорт "Донецк" имени С.С.Прокофьева 309 936 308 594 −1 342 −0,43%

Исполняющий обязанности директора КП "Николаевский международный аэропорт" Владимир Берко в 2025 году заработал 547 158 грн (около 45 597 грн в месяц) , что на 67 грн больше, чем в 2024 году.

В 2024 году глава Николаевской ОВ Виталий Ким объяснял, что Берко выполняет свои обязанности и получает соответствующую зарплату для того, чтобы предприятие не потеряло лицензию, ведь ее восстановление будет стоить в разы больше.

"Он держит минимальный штат рабочих для того, чтобы не потерять летную лицензию, если уволить людей, которые там есть, мы потеряем лицензию и восстановить ее будет стоить в разы больше", - заявлял Ким.

Николаевский аэропорт подвергся разрушительным обстрелам в 2022 году в результате вторжения России.

Продолжает получать зарплату и выполняя и обязанности директора сооруженного в 2022 году Международного аэропорта "Херсон" Игорь Званчук, который в 2025 году заработал 420 799 грн (около 35 067 грн в месяц) , что на 26 292 грн.

Разрушенный аэропорт "Херсон" расположен в селе Чернобаевка.

Аэропорт "Херсон"/Фото: Херсонская областная прокуратура

Аэропорт "Херсон"/Фото: Херсонская областная прокуратура

И. о. гендиректора разрушенного более 10 лет назад международного аэропорта Донецка имени С.С.Прокофьева Владислав Близнюк в 2025 году получил заработную плату в размере 308 594 грн (около 25 716 грн в месяц), что меньше на 1 342 грн, чем годом ранее.

По данным YouControl, в прошлом году прибыль Донецкого аэропорта составила 2,3 млн грн, а в 2024 году – 8,6 млн грн. Количество работников – 387 человек.

Донецкий аэропорт/Фото: Facebook фотографа Сергея Лойко

Нардеп Дмитрий Гурин объяснял, что у КП "Донецкий аэропорт" есть на балансе база отдыха, которую использует ВСУ и склады с имуществом на ответственном хранении, за что КП получает регулярные выплаты. КП не получает деньги из бюджета.

Международный аэропорт Донецк имени С.С.Прокофьева зарегистрирован в Славянске.

Ситуация с воздушным пространством Украины

Воздушное пространство Украины закрыто для гражданских полетов с 24 февраля 2022 года, поэтому регулярных гражданских рейсов сейчас нет.

Украинские власти периодически поднимают тему подготовки аэропортов к возобновлению их работы. В 2023 году было немало разговоров о том, что возможно возобновят авиасообщение из Киева и Львова. Но конкретные сроки никто из чиновников не называл, ведь это также зависит от решений международных партнеров, независимых регуляторов, страховых компаний и обеспечения физической безопасности полетов.

В конце октября 2024 года Украина представила дорожную карту частичного открытия воздушного пространства.

В марте этого года Министерство развития общин и территорий создало рабочую группу по подготовке к возобновлению работы аэропортов.

Однако недавно министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба заявил в комментарии DW Украина, что в открытии неба в ближайшей перспективе не будет из-за ситуации безопасности, вызванной полномасштабным вторжением РФ.

Он объяснил создание рабочей группы предварительной работой на будущее.