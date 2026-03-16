AI Лидеры

Четыре года большой войны

Україна на межі блекауту

ТопФінанс-2026

У жіночому підприємництві є Сенс!

Галузеві лідери 2025 року

Лідери бізнес-репутації

Двадцять сталевих років

Топ налогоплательщиков 2025

Історії успіху з Ощадом

Найкращі роботодавці 2025

Свое дело

Инвестиции в образование

Обучение&nbsp;для жизни

ТОП 50 СЕО

Свободная энергия
Smart Money

Украина готовится к возобновлению работы аэропортов: создана рабочая группа

аэропорт
Руководители "Борисполя" вошли в группу по возобновлению полетов / Depositphotos

Министерство развития общин и территорий создало рабочую группу по подготовке к возобновлению работы аэропортов.

Как пишет Delo.ua, соответствующий приказ подписал вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр Алексей Кулеба.

Главная задача специалистов – разработать конкретные предложения по возвращению гражданской авиации в воздушное пространство Украины.

Отдельное внимание будет уделено разработке механизмов защиты критической инфраструктуры аэропортов в нынешних условиях.

Кто вошел в состав

Возглавил рабочую группу заместитель министра Сергей Деркач. К обсуждениям будут привлекать представителей профильных государственных органов, местных властей и экспертов отрасли.

В составе группы будут работать руководители крупнейших аэропортов страны, в том числе гендиректоры аэропортов: генеральный директор ГП "Международный аэропорт "Борисполь" Алексей Дубревский; гендиректор ООО "Международный аэропорт Киев" Владимир Кудак; генеральный директор ГП "Международный аэропорт "Львов" имени Даниила Галицкого" Татьяна Романовская.

Также в состав рабочей группы вошли:

  • заместитель директора Департамента гражданской защиты и превентивной деятельности – начальник управления превентивной деятельности в сфере пожарной безопасности Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Сергей Батечко;
  • первый заместитель главы Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины Николай Бойко;
  • заместитель командующего Воздушными силами Вооруженных сил Украины Павел Елизаров;
  • первый заместитель председателя Госавиаслужбы Сергей Коршук;
  • завектор авиационной инфраструктуры и перевозок Минразвития Дмитрий Кушполь;
  • директор ГП "Украэрорух" Андрей Ярмак.

Ранее сообщалось, что аэропорт "Борисполь" готов возобновить работу сразу же после принятия государственного решения об открытии воздушного пространства. Ключевым фактором остается обеспечение безопасности полетов и соответствие стандартам авиационной безопасности.

Украина ведет переговоры с европейскими авиационными авиакомпаниями по возобновлению авиасообщения, которое было приостановлено по всей стране после вторжения России в 2022 году.

Автор:
Татьяна Бессараб