Львовский аэропорт под угрозой: Минразвития планирует строительство Сокольников

Заммэра Львова Любомир Зубач призвал президента Владимира Зеленского и премьер-министра Юлию Свириденко остановить застройку 50 га приаэродромной части львовского аэропорта в Сокольниках, которая угрожает развитию аэропорта и нацбезопасности.

Как информирует Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Львовского городского совета.

Развитие территории возле аэропорта "Львов"

Застройка высотками территории приаэродромной части львовского аэропорта в Сокольниках угрожает его будущему, заявил Зубач. Под угрозой оказываются более 50 га земли, а с учетом территории к объездной дороге – около 70 га.

Зубач обратился к Зеленскому и Свириденко с призывом остановить застройку. По его словам, новый генплан села Сокольники предусматривает 14 многоэтажных жилых кварталов для 50 тысяч жителей и более 1 млн кв. застройки вплотную к аэропорту, без должной инфраструктуры и канализации. Это создает критическую нагрузку на городскую инфраструктуру и угрожает развитию и безопасности аэропорта.

Госпредприятие "Международный аэропорт Львов" уже оспорило новый генплан в суде, ведь он ставит под риск функционирование крупнейшего аэропорта Запада Украины и национальную безопасность.

Министерство развития общин и территорий Украины подтвердило намерения развивать территорию возле аэропорта и создавать грузовой терминал. Любомир Зубач подчеркнул, что решение следует принимать уже сейчас, чтобы не допустить безвозвратных последствий для аэропорта и государственных интересов.

Что известно

Напомним, ранее горсовет Львова выступил против утверждения нового генплана Сокольников, заявив, что его приняли с нарушениями, а строительство жилых кварталов на территории общей площадью более 50 га возле Львова приведут к транспортному коллапсу и создадут потенциальные угрозы функционированию аэропорта.

Поэтому городской голова Львова Андрей Садовый обратился к генпрокурору с просьбой расследовать законность действий Сокольнического сельсовета.

Администрация международного аэропорта "Львов" имени Даниила Галицкого обеспокоена обновленным генеральным планом села Сокольники в пригороде Львова вплотную к взлетной полосе и заявила об угрозе функционирования предприятия через застройку

Утвержденный генеральный план предлагает размещение кварталов многоквартирной жилой застройки площадью более 50 га с будущим населением около 14 тыс. жителей непосредственно в зоне шумового влияния аэропорта.

Администрация аэропорта заявила, что план развития территории возле аэродрома, предложенный сельским советом Сокольников, имеет потенциальную угрозу для стабильной работы и может привести к закрытию аэропорта во Львове.

Аэропорт во Львове, который имеет два терминала и до войны мог обслуживать до 3,000 пассажиров в час, рассматривают в первую очередь для возобновления авиасообщения.

Но конкретные сроки никто из чиновников не называет, ведь это также зависит от решений международных партнеров, независимых регуляторов, страховых компаний. Кроме того, Украина должна обеспечить физическую безопасность полетов.