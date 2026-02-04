Львівський аеропорт під загрозою: Мінрозвитку планує розбудову Сокільників

Заступник мера Львова Любомир Зубач закликав президента Володимира Зеленського та прем’єр-міністерку Юлію Свириденко зупинити забудову 50 га приаеродромної частини львівського аеропорту в Сокільниках, яка загрожує розвитку летовища та нацбезпеці.

Як інформує Delo.ua, про це інформує пресслужба Львівської міської ради.

Розбудова території біля аеропорту "Львів"

Забудова висотками території приаеродромної частини львівського аеропорту у Сокільниках загрожує його майбутньому, заявив Зубач. Під загрозою опиняються понад 50 га землі, а з урахуванням території до об’їзної дороги – близько 70 га.

Зубач звернувся до Зеленського та Свириденко із закликом зупинити забудову. За його словами, новий генплан села Сокільники передбачає 14 багатоповерхових житлових кварталів для 50 тисяч мешканців і понад 1 млн кв.м. забудови впритул до аеропорту, без належної інфраструктури та каналізації. Це створює критичне навантаження на міську інфраструктуру та загрожує розвитку і безпеці летовища.

Держпідприємство "Міжнародний аеропорт Львів" уже оскаржило новий генплан у суді, адже він ставить під ризик функціонування найбільшого аеропорту заходу України та національну безпеку.

Міністерство розвитку громад та територій України підтвердило наміри розвивати територію біля аеропорту та створювати там вантажний термінал. Любомир Зубач наголосив, що рішення слід ухвалювати вже зараз, аби не допустити безповоротних наслідків для аеропорту та державних інтересів.

Що відомо

Нагадаємо, раніше міськрада Львова виступила проти затвердження нового генплану Сокільників, заявивши, що його ухвалили з порушеннями, а будівництво житлових кварталів на території загальною площею понад 50 га біля Львова призведуть до транспортного колапсу й створять потенційні загрози для функціонування аеропорту.

Через це міський голова Львова Андрій Садовий звернувся до генпрокурора з проханням розслідувати законність дій Сокільницької сільради.

Адміністрація міжнародного аеропорту "Львів" імені Данила Галицького занепокоєна оновленим генеральним планом села Сокільники у передмісті Львова впритул до злітної смуги і заявила про загрозу функціонування підприємства через забудову.

Зокрема, затверджений генеральний план пропонує розміщення кварталів багатоквартирної житлової забудови площею більше 50 га із майбутнім населенням близько 14 тис. мешканців безпосередньо в зоні шумового впливу аеропорту.

Адміністрація летовища заявила, що план розвитку території біля аеродрому, який запропонувала сільська рада Сокільників, має потенційну загрозу для стабільної роботи і може призвести до закриття аеропорту у Львові.

Аеропорт у Львові, який має два термінали та до війни міг обслуговувати до 3,000 пасажирів на годину, розглядають у першу чергу для відновлення авіасполучення.

Але конкретні терміни ніхто з високопосадовців не називає, адже це також залежить від рішень міжнародних партнерів, незалежних регуляторів, страхових компаній. Крім того, Україна має забезпечити фізичну безпеку польотів.