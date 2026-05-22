Ціна нафти на 22 травня – ціна на нафту Brent, WTI, Urals

Станом на 22 травня 2026 року ціна нафти Brent становить $107,81 за барель, WTI — $98,28, а Urals — $96,17. Головним чинником нестабільності на ринку залишається скептицизм інвесторів щодо швидкого прориву у мирних переговорах між США та Іраном.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінфін.

Ціна на нафту сьогодні (Brent, WTI і Urals) — курс на 21 травня

Тип нафти Ціна Зміна (%) Brent 107,81 - 0.28% WTI 98,28 - 3.19% Urals 96,17 - 5.08%

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 1,66 долара, або 1,6%, до 104,24 долара за барель, тоді як ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate зросли на 1,11 долара, або 1,2%, до 97,46 долара.

За тиждень ціна на нафту Brent знизилася на 4,6%, а на WTI – на 7,6%, при цьому ціни різко коливалися через зміну очікувань щодо мирної угоди.

Причини зміни ціни

Як повідомляє Reuters, попри п'ятничний відскік, ринок закриває тиждень у мінусі. США та Іран не поділили контроль над головною нафтовою артерією світу.

Сторони досі не дійшли згоди щодо долі іранських запасів урану та, що критично для ринку, контролю над Ормузькою протокою.

Через шість тижнів після оголошення крихкого режиму припинення вогню реальний прогрес у завершенні війни є мінімальним. Високі ціни на енергоресурси продовжують тиснути на світову економіку, розганяючи глобальну інфляцію.

Аналітики Rakuten Securities вважають, що наступного тижня WTI утримається в звичному коридорі $90–110 за барель, який сформувався ще наприкінці березня.

На тлі затяжного конфлікту агентство BMI (підрозділ Fitch Solutions) суттєво переглянуло свій середній прогноз ціни на Brent на 2026 рік — його підняли з $81,50 до $90 за барель. Нова оцінка враховує дефіцит поставок та тривалий час, необхідний для відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури Близького Сходу. Навіть після завершення гарячої фази на стабілізацію логістики знадобиться щонайменше 6–8 тижнів.

До початку бойових дій через Ормузьку протоку проходило близько 20% світових енергоносіїв. Війна вилучила з ринку 14 мільйонів барелів нафти на день (14% глобальних поставок), заблокувавши експорт із Саудівської Аравії, Іраку, ОАЕ та Кувейту.

На тлі дефіциту та перебоїв із поставками через іранську війну, ключові країни-виробники шукають компроміси. Як повідомляють джерела, під час наступної зустрічі 7 червня сім провідних держав картелю ОПЕК+, найімовірніше, погодяться на незначне збільшення видобутку нафти в липні, щоб частково збити напругу на ринку.

Нагадаємо, світовий ринок нафти штормить через гучні заяви Дональда Трампа щодо Ірану, що вже спровокувало стрибок міжнародних котирувань. Водночас в Україні ситуація на заправках протилежна: цінники на бензин, дизель та автогаз демонструють різноспрямовану динаміку, а аналітики прогнозують подальше здешевлення пального.