Світові запаси нафти скорочуються рекордними темпами на тлі конфлікту на Близькому Сході

Через тривалу війну на Близькому Сході світові запаси сирої нафти та нафтопродуктів зменшуються на 8,7 мільйона барелів на день. Блокада Ормузької протоки з боку США та Ірану обвалила загальний експорт палива до 5% від норми, а скорочення постачань авіаційного палива до Європи вже сягнуло 60%.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Вloomberg.

"Фізичні ринки продовжують посилюватися, оскільки оціночний експорт нафти через протоку залишається на дуже низькому рівні – 5% від норми", — зазначають аналітики Goldman Sachs Group, маючи на увазі Ормузький водний шлях, що перебуває під подвійною блокадою Ірану та США.

Конфлікт спровокував шок пропозиції на енергетичних ринках. Держави координують вивільнення нафти зі стратегічних резервів для стримування цін. Виконавчий директор Міжнародного енергетичного агентства Фатіх Бірол заявив про прискорене скорочення комерційних запасів та спрогнозував "недопропонованість" ринку до жовтня.

Дві третини травневого спаду зумовлені падінням обсягів "нафти на воді" через випередження зниження імпорту скороченням експорту. Потоки авіаційного палива до Європи виявилися на 60% нижчими за середні показники 2025 року. Водночас загальний рівень запасів у річному обчисленні є стабільним завдяки резервам, накопиченим за дев'ять місяців до війни.

У Китаї зафіксовано зниження імпорту через падіння продажів місцевого палива на 22% на тлі слабшої економічної активності. У США загальнонаціональні запаси разом зі Стратегічним нафтовим резервом впали на 17,8 мільйона барелів (близько 2 829 950,22 кубічних метрів). Резерви на хабі в Кушинзі, штат Оклахома, наближаються до мінімального технологічного рівня, хоча початок сезону подорожей у США має підтримати попиту на бензин, дизель та авіаційне паливо.

Ф'ючерси на Brent торгуються поблизу 106 $за барель, що на 70% вище показників початку року, але нижче воєнного піку в 126$.

Нагадаємо, світові ціни на нафту знизилися на 2% на початку азійських торгів у вівторок, 19 травня. Це сталося після заяви президента США Дональда Трампа про призупинення запланованого нападу на Іран задля проведення переговорів щодо припинення війни на Близькому Сході.