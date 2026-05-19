Ціни на нафту знову впали: Трамп оголосив про паузу у конфлікті з Іраном

Світові ціни на нафту знизилися на 2% на початку азійських торгів у вівторок, 19 травня. Це сталося після заяви президента США Дональда Трампа про призупинення запланованого нападу на Іран задля проведення переговорів щодо припинення війни на Близькому Сході.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на Brent з поставкою в липні впали на 2,26 долара, або 2%, до 109,84 долара за барель, тоді як американська нафта марки West Texas Intermediate з поставкою в червні подешевшала на 1,22 долара, або 1,1%, до 107,44 долара.

На попередній сесії обидва еталонні бренди досягли найвищих позначок з кінця квітня та початку травня.

Червневий контракт WTI завершує свій термін дії у вівторок, а більш активний липневий контракт впав на 1,63 долара, або на 1,6%, до 102,75 долара за барель.

Дипломатичні зусилля

Дональд Трамп заявив про високі шанси на укладення угоди з Іраном, яка має запобігти отриманню Тегераном ядерної зброї.

Головний ринковий аналітик KCM Trade Тім Вотерер зазначив, що цей крок послабив безпосередній тиск на ринок, проте фундаментальні ризики залишаються.

За його словами, інвестори наразі оцінюють, чи є заяви американського президента реальним кроком до деескалації, чи лише тактичною паузою. Подальша динаміка цін залежатиме від реакції Ірану та фактичного руху танкерів через Ормузьку протоку.

Наразі через конфлікт на Близькому Сході Ормузька протока залишається фактично закритою. Цим маршрутом транспортується близько п'ятої частини світових обсягів нафти та зрідженого природного газу.

Додаткові фактори впливу на ринок

Паралельно міністр фінансів США Скотт Бессент продовжив на 30 днів термін дії ліцензій, які дозволяють країнам із вразливою енергетичною системою купувати російську морську нафту.

Також ринок очікує на офіційні дані Управління енергетичної інформації США, які вийдуть 20 травня.

За попередніми оцінками чотирьох аналітиків, опитаних Reuters, комерційні запаси сирої нафти в США за тиждень, що завершився 15 травня, скоротилися приблизно на 3,4 мільйона барелів.

Нагадаємо, світовий ринок нафти штормить через гучні заяви Дональда Трампа щодо Ірану, що вже спровокувало стрибок міжнародних котирувань. Водночас в Україні ситуація на заправках протилежна: цінники на бензин, дизель та автогаз демонструють різноспрямовану динаміку, а аналітики прогнозують подальше здешевлення пального.